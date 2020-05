City-speler Walker, die seksfeestje hield tijdens lockdown, lapt maatregelen wéér aan zijn laars: “Ik ben ook maar een mens” ABD

08 mei 2020

09u09

Bron: The Sun/Daily Mail 1 Premier League Kyle Walker (29) leert blijkbaar niet van zijn fouten. De rechtsback van Manchester City kwam vorige week nog in een storm van kritiek terecht nadat hij samen met een vriend Kyle Walker (29) leert blijkbaar niet van zijn fouten. De rechtsback van Manchester City kwam vorige week nog in een storm van kritiek terecht nadat hij samen met een vriend twee prostituees uitnodigde in zijn appartement. En dat terwijl het hele land in quarantaine doorbrengt. Nu heeft de Engelsman zich weer niet gehouden aan de lockdown-maatregelen. Hij bezocht zijn zus en ouders en hield onvoldoende afstand, zo legde ‘The Sun’ vast op camera. Walker reageerde intussen scherp op de berichtgeving in de Britse pers. “Ik heb het gevoel dat ik gewoon lastiggevallen word.”

Toegegeven: het paparazzigehalte van het artikel in ‘The Sun’ ligt hoog. Na zijn beruchte lockdown-seksfeestje van vorige week volgde de Engelse krant het gaan en staan van Walker - het gaat naar de obsessieve kant. Maar dat neemt niet weg dat de ‘Citizen’ de coronamaatregelen wéér aan zijn laars heeft gelapt.

Walker verliet zijn appartement in het dorp Hale en bracht een bezoekje aan zijn zus en ouders, die zo’n 70 kilometer verderop wonen. Hij hield daarbij geen rekening met de social distancing-richtlijnen. Een dag later maakte hij ook een fietstochtje. Dat terwijl de maatregelen van de Engelse regering duidelijk zijn: ‘Ga alleen naar buiten voor boodschappen, je werk, of gezondheidsredenen. Als je naar buiten gaat, houdt dan minstens twee meter afstand van mekaar.’ Walker zou nu een boete van 1.000 pond riskeren - uiteraard peanuts voor een profvoetballer. Maar vooral zijn imagoschade en “de schending van zijn privacy” komen hard aan bij Walker, zo zegt hijzelf in een Instagrampost.

Kyle Walker faces cop quiz and £1,000 fine after breaking lockdown three times in 24 hours https://t.co/uYTOZAQ66P pic.twitter.com/WLCdN1BmTQ The Sun Football ⚽(@ TheSunFootball) link

“Ik ben lang genoeg stil gebleven”, aldus Walker. “Na het meest recente artikel over mij en mijn familie heb ik geen keuze dan te reageren. Ik ben net door één van de zwaarste periodes uit mijn leven gegaan, waar ik de verantwoordelijkheid voor neem. Maar nu heb ik het gevoel dat ik gewoon lastiggevallen word. Dit heeft niet alleen effect op mij, maar ook op mijn familie en kinderen.”

Mijn leven wordt onder de loep genomen zonder enige context. Ik begrijp dat mensen boos zijn om mij, maar ik vind het belangrijk dat ze snappen hoe mijn leven in elkaar zit Kyle Walker

Over zijn tripje naar zijn zus en familie heeft Walker het volgende te zeggen: “Ik ben inderdaad naar Sheffield gegaan om mijn zus een verjaardagskaartje en een cadeau te geven, maar ook om te kunnen praten met één van de weinige mensen die ik vertrouw. Ze gaf me een knuffel om me te tonen dat ze me graag ziet. Wat moet ik doen? Haar wegduwen? Daarna ging ik naar mijn ouders om eten op te pikken. Dit zijn zeer lastige maanden voor hen. Als ik door een moeilijke periode ga, dan zij ook. Wat hebben mijn ouders en zus misdaan? Waarom wordt hun privacy geschonden door de fotografen die me volgen? Ik heb constant het gevoel dat ik gevolgd word. Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis, waarom zou mijn familie zich ook zo moeten voelen?”

“Ik ben in een bevooroordeelde positie als profvoetbal. Ik ben een rolmodel en ik kan garanderen dat ik dat niet als vanzelfsprekend zie. Maar wanneer worden mijn gevoelens in acht genomen? Mijn familie staat overal in de pers. Wanneer is genoeg, genoeg? Wanneer wordt er eens rekening gehouden met de mentale gezondheid in een tijd waarin de focus ligt op Covid-19? Ik ben ook maar een mens met pijn en kwaadheid, net zoals iedereen. Ook een profatleet is niet immuun aan deze situatie. Mijn leven wordt onder de loep genomen zonder enige context. Ik begrijp dat mensen boos zijn op mij, maar ik vind het belangrijk dat ze snappen hoe mijn leven in elkaar zit.”

Hypocriet

Een openhartige boodschap van Walker, die zoals hierboven reeds geschreven vorige week nog in het middelpunt van de - negatieve - belangstelling stond. Het verhaal rond het seksfeestje blijft nazinderen. Zeker omdat Walker uren na zijn avontuurtje opriep om alle coronamaatregelen nauwgezet te volgen. “Kyle zou echt beter moeten weten”, liet prostituee Louise McNamara (21) optekenen in de Britse pers. “Eerst nodigt hij vreemden uit voor seks bij hem thuis, de volgende dag spelt hij iedereen de les om zeker thuis te blijven. Hij is een hypocriet en brengt mensen in gevaar.”

Walker verontschuldigde zich vrijwel meteen nadat het nieuws uitkwam. “Ik ben me ervan bewust dat ik als professioneel voetballer een rolmodel heb en bepaalde verantwoordelijkheden draag. Daarom sorry aan mijn familie, vrienden, City en de fans om hen in de steek te laten”, klonk het.

