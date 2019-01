City schuift contractverlenging Vincent Kompany op lange baan. “Ik zou hem graag houden”, zegt Guardiola” KTH

29 januari 2019

07u03 0 Premier League Een nieuwe spierblessure heeft de contractbesprekingen weer op het achterplan geduwd. Een beetje druk kan geen kwaad. Pep Guardiola benadrukte nogmaals hoe belangrijk Vincent Kompany wel voor hem is. Als leider en als ambassadeur.

Een keer spelen, meteen weer een maand out. Was Manchester City na zijn topprestatie tegen Liverpool begin januari nog zinnens om snel rond de tafel te gaan zitten met Kompany en zijn contract met een jaar open te breken, hebben de twijfels nu weer de bovenhand genomen. Manchester City schuift een beslissing voor zich uit. Eerst zijn bedrijfszekerheid bewijzen, vervolgens inleveren op zijn weekloon van ruim 130.000 euro en dan willen ze hem gerust een nieuwe overeenkomst voor een jaar voorschotelen.

Guardiola herhaalde gisteren dat hij graag met Kompany door wil. Zoals hij dat dit seizoen al vaker heeft gedaan. “Ik zou hem graag houden”, zegt Pep. “Hij heeft iets speciaals om deze club op de best mogelijke manier te vertegenwoordigen. Hij is op verschillende manieren speciaal. Vooral als persoonlijkheid. Wat hij op en naast het veld doet. Hij spreekt zes tot zeven talen. Hij communiceert goed. Net wat wij nodig hebben. Hij is een voorbeeld.”

Toch zegt Guardiola dat de eindbeslissing niet bij hem ligt. “Dat is iets wat de club met hem moet bespreken. Ik zit niet mee om de tafel. We erkennen allemaal zijn kwaliteiten. We missen hem als hij niet speelt. Hij is belangrijk, een aanvoerder. Op het veld geeft hij ons iets extra’s, iets wat weinig centrale verdedigers in deze wereld kunnen. Hij is ongelooflijk, maar de afgelopen jaren heeft hij bijzonder weinig gespeeld. Ik zou wel willen dat de club rekening houdt met het sentimentele. Dat is zo belangrijk. Ik wil niet dat de club zegt: ‘Oké, nu is het voorbij’. Er is een tijd van komen en gaan, maar het is aan het bestuur om deze beslissing samen met Vincent te nemen. Ik heb meerdere keren met Vinny gesproken. Over hoe hij kan helpen. Hij weet wat ik denk.”

Trainerscursus

Kompany rekent erop dat de club zijn contract verlengt. Hij is nog niet klaar en hoopt nog enkele jaren op een hoog niveau te voetballen, ondanks de vele kwaaltjes. Ondertussen volgt hij wel een trainerscursus. Guardiola: “Vinny kan zeker trainer worden, maar daar hebben we het nog niet over gehad.” Hij hoopt hem nog minstens een jaar in zijn kleedkamer te hebben.