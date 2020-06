City rolt Arsenal op na flater en rode kaart voor David Luiz, De Bruyne trefzeker vanaf de stip MXG

17 juni 2020

23u16 2 Manchester City MCI MCI 3 einde 0 ARS ARS Arsenal Premier League Manchester City heeft de herstart van de Premier League niet gemist. City rekende makkelijk af met Arsenal. David Luiz was de grote antiheld bij de Gunners met een flater en een rode kaart. Kevin De Bruyne scoorde een strafschop.

Arsenal startte nochtans niet slecht aan de wedstrijd. Arteta koos voor jonge jongens als Saka, Willock en Nketiah en dat zorgde in de beginfase voor fris en aanvallend voetbal bij de Gunners. Maar dat duurde niet lang. Xhaka en verdediger Pablo Mari moesten al snel met een blessure van het veld.

Die laatste werd vervangen door David Luiz.

En daar begon de miserie voor Arsenal. Vlak voor rust schatte Luiz een doorsteekbal van De Bruyne volledig verkeerd in en gaf Sterling zo een vrijgeleide naar de 1-0. Leno was kansloos. De Duitser had Arsenal de minuten daarvoor nochtans een paar keer rechtgehouden. Tegen de knal van Sterling had hij geen verhaal.

Vlak na rust opnieuw een gruwelijke misser van Luiz. Hij liet Mahrez voorbij zich glippen en haalde de Algerijn dan maar neer in de zestien. Rood voor Luiz, penalty voor City. Een klus voor Kevin De Bruyne, die City zo al vroeg in de tweede helft op rozen zette.

Botsing

De wedstrijd bloedde dood. City controleerde en Arsenal was al lang blij dat het met een man minder niet nog meer goals om de oren kreeg. Een leeg Etihad werd nog opgeschrikt door een botsing tussen Ederson en Garcia. De jonge Spaanse verdediger bleef roerloos liggen en had minutenlang verzorging nodig. Hij werd op een brancard van het veld gedragen. In de blessuretijd miste een ingevallen Agüero nog z’n 17de van het seizoen. Foden legde in de herneming de 3-0-eindstand vast.

City nestelt zich wat steviger op de tweede plek, op 22 punten van Liverpool. Arsenal blijft troosteloos hangen op plaats 9.

Statistieken Kevin De Bruyne

