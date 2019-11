City niet zonder moeite voorbij Southampton, Manchester United lijdt opnieuw schipbreuk DMM

02 november 2019

17u54 0 Manchester City MCI MCI 2 einde 1 SOU SOU Southampton Premier League Manchester City blijft op de tweede plaats in de Premier League. Kevin De Bruyne en co geraakten niet zonder moeite voorbij staartploeg Southampton: 2-1.

Na de 0-9-nederlaag tegen Leicester City had Southampton wat recht te zetten. Niet dat het met Manchester City de gemakkelijkste tegenstander kreeg, maar ‘The Saints’ weerden zich tegen de tweede uit de Premier League. Southampton kwam zelfs verrassend op voorsprong in het Etihad. Ederson blunderde door een schot van Armstrong te lossen. Ward-Prowse tikte van dichtbij binnen.

Het zou tot de tweede helft duren vooraleer City orde op zaken kon stellen. Sergio Agüero stelde gelijk even voorbij het uur. Vijf minuten voor tijd trok Kyle Walker de Citizens helemaal over de streep. Kevin De Bruyne speelde de hele wedstrijd bij City.

United verliest opnieuw en ziet Bournemouth over zich wippen

Manchester United heeft de openingswedstrijd van speeldag elf in de Premier League dan weer met 1-0 verloren op het veld van Bournemouth. De thuisploeg kwam op slag van rust op voorsprong langs de Noorse international Joshua King. In de tweede helft ging United, met de Braziliaanse Belg Andreas Pereira 68 minuten op het veld, op zoek naar de gelijkmaker maar die viel niet. In het klassement wipt Bournemouth als nummer zes (16 punten) over United (achtste, 13 punten).

