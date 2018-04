City kampioen voor de televisie na uitschuiver United tegen rode lantaarn. Kompany: "Ik kan het niet geloven" Kristof Terreur in Engeland

15 april 2018

19u03

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Pep Guardiola stond op een golfcourt, Vincent Kompany zat voor zijn televisie, Kevin De Bruyne kreeg het verlossende nieuws door via de telefoon. Manchester City veroverde de landstitel zonder te spelen. Man United schoof in eigen huis uit tegen rode lantaarn West Bromwich Albion. Alles beslist.

Zo snel kan het gaan. Manchester United stelde vorig weekend het titelfeest van Manchester City met een week uit. In de vooravond gleden de Mancunians op Old Trafford uit tegen West Bromwich Albion, slechtste ploeg in de Premier League. Over en uit. Man City is de verdiende kampioen ondanks drie uitschuivers de voorbije weken. Vieren deden ze die titel niet in groep. Zijn trainer had de spelers na de winst op Tottenham immers drie dagen vrijaf gegeven. Ze zaten overal. Pep Guardiola had een golftripje met zijn zoon gepland. Kevin De Bruyne maakte tijd vrij voor de familie. Vincent Kompany volgde de match voor televisie en vierde met vrouw en kinderen. Dolle taferelen in de woonkamer met Kompany die de zenuwen verbeet, vrouw Carla die haar ma er snel bijriep en dochter Sienna die over macaroni zong. Bij het laatste fluitsignaal veerde Kompany op. "Dit is ongelooflijk", riep hij. "Je kan het niet verzinnen. Ik besef het nog niet goed. Drie titels, man."

Champions!!!!!! What a great feeling!! So happy to be able to share another trophy with our amazing fans!#ManCity #SharkTeam #Champions pic.twitter.com/8CqCtyX7vi Vincent Kompany(@ VincentKompany) link

Hef het glas! Kompany, aanvoerdersband om de gespannen biceps, heft straks voor de derde keer een kampioensbeker de lucht in. Tot spijt van wie het benijdt nog altijd de meest succesvolle Belg ooit in de Premier League, ondanks de kwaaltjes. Kevin De Bruyne, die een groot aandeel had, viert mee. Voor hem is het de eerste echte bekroning in Engeland – die twee League Cups zijn slechts palmaresvullers. Manchester City domineerde de Premier League van begin tot einde. De beste ploeg, het mooiste voetbal. Een verdiende kampioen. Voor de Citizens is het de vijfde landstitel in hun bestaan. De derde in zes jaar, de eerste sinds 2014. Pep Guardiola haalt zo zijn gram op zijn criticasters. In Engeland waren ze ervan overtuigd dat hij zijn tiktakvoetbal aan zou moeten passen aan het passionele voetbal, maar sinds dit seizoen tikt de Premier League op het ritme van klokwerk Pep.

WE ARE F****** CHAMPIONS @ManCity congratulations boys !!!!!! 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾 Benjamin Mendy(@ benmendy23) link