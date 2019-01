City heeft geen kind aan het Wolverhampton van Dendoncker: invaller De Bruyne drukt z’n stempel GVS

14 januari 2019

22u50 1 Manchester City MCI MCI 3 einde 0 WOL WOL Wolverhampton Wanderers Premier League Een wedstrijd die er nooit een was. Manchester City heeft kinderlijk eenvoudig gewonnen van Wolverhampton: 3-0. Invaller Kevin De Bruyne dwong een owngoal af. City sluipt dankzij de zege weer tot op vier punten van leider Liverpool.

City begon zonder landgenoten aan de partij. Vincent Kompany werd niet fit bevonden en met Kevin De Bruyne wordt na diens blessure spaarzaam omgegaan. Hij moest zich dus tevreden stellen met een plekje op de bank. Aan de overzijde hield Leander Dendoncker - heeft hij met zijn eerste volledig PL-match een basisplek beet? - de Belgische eer hoog.

Freewheelend, de zege van The Citizens. Na tien minuten was het al raak. Laporte vond met een uitstekende steekpass Sané, die tot op de centimeter nauwkeurig voorbracht. Jesus gleed simpel binnen. Zijn achtste goal in z’n laatste vijf optredens in het Etihad Stadium. Fraai.

Een reactie van de Wolves? Allesbehalve. Boly ging de opdracht zelfs nog wat moeilijker maken. Met een gestrekt been teisterde hij de enkel van Bernardo Silva. Scheidsrechter Pawson kende geen genade: rood. De bal was zo nóg meer voor Pep en z’n volgers. Een volgende goal was dan ook logisch. Sterling werd aangetikt: penalty. Jesus was dan al lang hersteld van een harde botsing tegen de staak en trapte z’n tweede binnen.

En toen ging het licht even uit bij Boly... 😱🚨 pic.twitter.com/XkZVn3gpnn Play Sports(@ playsports) link

Invaller De Bruyne

Na rust bleven de Wolves machteloos en kabbelde de match rustig verder. Op het uur dan toch nog eens animo. Niet om een goal, wel om een wissel. David Silva ging in zijn 267ste Premier Leaguematch - een record voor een speler van City - gaan rusten en kreeg een staande ovatie. Wat het applaus nog aandikte: smaakmaker De Bruyne was zijn vervanger.

Een halfuur was voldoende voor de Rode Duivel om zich te tonen. Eerst twee knappe afstandsschoten zonder succes, nadien dwong hij met een scherpe voorzet een owngoal af. 3-0, de eindstand. Dankzij de zege sluipt City tot op vier punten van leider Liverpool. Wolverhampton is elfde.