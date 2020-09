City en De Bruyne maken geen fout in eerste wedstrijd van het seizoen, Rode Duivel scoort vanop de stip SVBM

21 september 2020

23u08 0 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 1 einde 3 MCI MCI Manchester City Premier League Manchester City en Kevin De Bruyne hebben hun eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Op het veld van Wolves stonden de Citizens bij de rust al 0-2 voor na goals van De Bruyne en Foden, maar was het nog even bibberen na een late tegentreffer van Jiménez. In het slot zorgde Jesus op assist van De Bruyne voor de geruststellende 1-3. Bij de thuisploeg mocht Leander Dendoncker een kwartiertje meevoetballen.

Manchester City was in de eerste helft duidelijk de betere en dat resulteerde al snel in dreiging. Sterling claimde al na enkele minuten een strafschop, maar kreeg die terecht niet. Na een kleine twintig minuten ging de bal dan toch op de stip: Saïss maaide De Bruyne neer. De Rode Duivel ging zelf achter de bal staan en faalde niet, al dook Rui Patricio wel naar de goeie hoek. Nog voor de rust verdubbelde Foden de voorsprong na een mooie aanval.

Na de rust vertoonden de Wolves tekenen van beterschap. Podence en Jiménez mikten eerst nog naast de kooi van Ederson, maar een kwartier voor het einde was het dan toch raak. Podence speelde De Bruyne door de benen en vond Jiménez, die knap binnen kopte. Na de aansluitingstreffer probeerde de thuisploeg nog wel, maar het mocht niet baten. In de absolute slotfase dikte Jesus op aangeven van De Bruyne zelfs nog aan tot 1-3.

Lees ook:

Met dank aan zijn stressniveau dat met het nulpunt flirt: ‘Mister reliable’ De Bruyne wijst City de weg met perfecte strafschop (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.