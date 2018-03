City doet wat het moet en staat op twee wedstrijden van Engelse titel DMM

12 maart 2018

22u53 10 Premier League Manchester City blijft onverstoorbaar op de titel afstevenen in de Premier League. De club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany won op het veld van Stoke City met 0-2. Nog twee overwinningen en de kampioenenschaal is een feit.

16 punten op Manchester United en intussen al 20 eenheden voorsprong op het als derde geplaatste Tottenham. Manchester City begint steeds zekerder te worden van een nieuwe titel en dat heeft de wedstrijd op Stoke niet veranderd. Guardiola liet met De Bruyne en Kompany twee landgenoten opdraven en kon op de koop toe Gabriel Jesus voor het eerst weer in de basis droppen.

Die zet loonde, want na iets meer dan vijf minuten stuurde de Braziliaan met een slinks balletje Sterling doorheen de thuisverdediging. De Engelsman bracht het leer laag tot bij David Silva die niet twijfelde om zijn revolver in één tijd over te halen: 0-1 voor City na drie geweldige tikken.

Het was meteen duidelijk, het zou voor Stoke vooral schade beperken worden. Te meer omdat City - zoals gebruikelijk - de bal monopoliseerde. Stoke holde vooral, maar kon via Shaqiri toch tweemaal dreigen. Een verloren lob van de Zwitser zorgde voor het grootste gevaar, al was dat het zo'n beetje voor de thuisploeg.

De Bruyne en co lieten het spel intussen op zijn beloop. De bal rondspelen, dat wel, maar veel uitgespeelde kansen vielen er niet te noteren in de eerste helft.

Een ander verhaal net na de pauze. Na goed vijf minuten vond Jesus opnieuw David Silva. De Spanjaard werkte de bal knap voorbij Butland en zo was de wedstrijd na nog geen vijftig minuten gespeeld. City duwde onder impuls van een sterke De Bruyne nog wel even het gaspedaal in. Sterling en Sané hadden een derde goal aan de voet, maar die bleef uit.

Vooral Sterling had meerdere malen dé kans om de wedstrijd monddood te maken. De Engelsman liet telkens na te scoren maar dat was met twee goals voorsprong eigenlijk ook niet nodig. Zeker omdat Stoke nooit meer in de buurt van Edersons kooi kwam. Schaapjes op het droge dus voor City, Kompany en De Bruyne staan op twee wedstrijden van de Engelse titel. Wint het op 31 maart in Everton dan kunnen de Citizins begin april in eigen huis kampioen spelen tegen stadsrivaal United.