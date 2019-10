City de boot in tegen Wolves van Dendoncker, Liverpool loopt acht punten uit Redactie

06 oktober 2019

17u01 4 Manchester City MCI MCI 0 einde 2 WOL WOL Wolverhampton Wanderers Premier League Manchester City heeft opnieuw punten verspeeld in de Premier League. In eigen huis verloor de ploeg van Pep Guardiola, zonder de gekwetste Kevin De Bruyne, verrassend van Wolverhampton, dat met 0-2 te sterk was. Leander Dendoncker vierde bij de bezoekers de volle 90 minuten mee, Liverpool feestte intussen vrolijk mee, het staat nu al acht punten los.

Een bleek Manchester City kreeg in de eerste helft maar weinig klaar tegen de egelstelling die de bezoekers optrokken. Intussen toonde Wolverhampton zich op de counter ontzettend gevaarlijk. Cutrone en Jimenez vergaten City-doelman Ederson te verschalken. Het bleef 0-0 na 45 minuten. Na de rust City nog steeds met veel balbezit, maar echte dreiging ging daar zelden van uit. Halfweg de tweede helft zag David Silva zijn vrijschop op de dwarsligger stranden. Even later liep Aguëro in de baan van een poging van Bernardo Silva. Wolverhampton hield stand tegen het aanvallende geweld en klom via een snedige counter op voorsprong. Traore (80') bleef ijzig kalm en werkte de assist van de handige Raul Jiménez binnen: 0-1. Diep in de blessuretijd maakte Traore de Engelse landskampioen helemaal monddood.

City verspeelde eerder dit seizoen al punten tegen Tottenham (2-2) en Norwich City (3-2) en telt nu al acht punten achterstand op Liverpool. Gisteren wonnen de ‘Reds’ - weliswaar met veel geluk - met 2-1 van Leicester City. De ploeg van Jürgen Klopp kreeg in de blessuretijd een penalty toegewezen en James Milner liet dat buitenkansje niet onbenut. Wolverhampton klimt na een dramatische start met twee zeges op rij stilaan recht.