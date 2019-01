City blijft in zog van Liverpool: De Bruyne en co pakken makkelijk de scalp van rode lantaarn Redactie

20 januari 2019

16u22 0 Huddersfield Town HUD HUD 0 einde 3 MCI MCI Manchester City

Manchester City blijft in het zog van Liverpool. Met Kevin De Bruyne aan de aftrap maar Vincent Kompany niet in de selectie boekte het een makkelijke 0-3-zege op het veld van hekkensluiter Hudderfield, waar Isaac Mbenza aan de match begon en Laurent Depoitre op de bank bleef.

The Citizens moesten hun beste voetbal amper bovenhalen om hun opponent uit te tellen. De debatten werden geopend door een afgeweken schot van Danilo. Tien minuten na rust kopte Raheem Sterling op aangeven van Leroy Sané de 0-2 binnen. Het was de arbitrage ontgaan dat Sané buitenspel stond toen hij het listig balletje kreeg van De Bruyne. De Duitser scoorde kort daarna zelf ook, nadat Sergio Agüero de bal met zijn hoofd slim had meegegeven aan Sané.

Liverpool boekte gisteren al een zwaarbevochten zege op Crystal Palace (4-3). Huddersfield Town, dat afgelopen week afscheid nam van manager David Wagner, staat met elf punten onderaan. De kloof tussen City en Liverpool blijft zo vier punten. De spanning is er nog in Engeland.