City bibbert héél even, maar kroont zich voor zesde keer tot Engels kampioen GVS

12 mei 2019

17u50 0 Brighton & Hove Albion BHA BHA 1 einde 4 MCI MCI Manchester City Premier League Captain Kompany steekt de Premier League-trofee in de lucht! Manchester City heeft zichzelf opgevolgd als Engels kampioen. In de titelontknoping bibberde het héél even, maar had het uiteindelijk geen kind aan Brighton & Hove Albion. 1-4. Ook Liverpool won, maar baalt als een stekker.

Als kapitein voor de 4⃣e keer de @premierleague-trofee in de lucht steken, het is weinigen gegeven! 👑👏 @VincentKompany pic.twitter.com/CbOMAB6MCL Play Sports(@ playsports) link

Titelsuspense in de Premier League. Liefst 94 punten telde Liverpool voor aanvang van de slotspeeldag. Toch moest het met Divock Origi in de basis niet enkel rekenen op een thuiszege tegen het Wolverhampton van Leander Dendoncker, maar ook hopen op een stunt van Brighton - zowat 400 kilometer verderop. City telde immers één puntje meer, bij een overwinning tegen de laagvlieger was het altijd kampioen. Vincent Kompany stond aan de aftrap, de herstelde Kevin De Bruyne zat op de bank.

Na een stroef begin, zowel op Anfield als in het Falmer Stadium, opende Sadio Mané de debatten. De Senegalees schoot een lage voorzet staalhard binnen, The Reds virtueel kampioen. Zeker omdat City een makke indruk gaf en zelf mocht achtervolgen. Glenn Murray verzilverde een hoekschop. Het doemscenario stond in de ogen van Pep Guardiola af te lezen. Dan toch opnieuw een dag vol sensatie?

Neen. De fans van Liverpool hadden via hun smartphone nog maar pas in de smiezen dat de grote concurrent in de penarie zat, of Sergio Agüero ontbond zijn duivels. Slimme looplijn, randje buitenspel en koeltjes afgewerkt onder oude bekende Matthew Ryan. De knappe hakassist van David Silva mocht er eveneens zijn. Nog voor de rust kon de nachtmerrie helemaal opgeborgen worden. Laporte werd moederziel alleen gelaten op een hoekschop en buffelde binnen, Pep Guardiola was plots de vrolijke spring-in-het-veld. In Liverpool waren de decibels ondertussen stevig gaan liggen, en dan schoot Doherty de 1-1 nog tegen de lat.

Liverpool keek na de pauze hoopvol naar een tegenreactie van Brighton, maar dat was ijdele hoop. City monopoliseerde rustig het leer, stak af en toe de neus aan het venster en sloeg alle twijfel op het uur weg. Mahrez met de knappe kap, via de hand van Ryan trilden de netten voor een derde keer. Dat kan ik nóg mooier, dacht Gündoğan, zijn schilderwerk op een vrije trap was inderdaad om van te likkebaarden. Op Anfield zorgde Mané nog voor de 2-0, een doekje voor het bloeden.

En zo staan The Reds in een betreurenswaardig lijstje. 97 punten, amper één nederlaag en toch tweede worden. In de vijf Europese topcompetities gebeurde het slecht driemaal eerder dat een ploeg minder dan tweemaal verloor en toch geen kampioen werd: Perugia (0 verliesmatchen in de Serie A in 1978/79), Torino (1 nederlaag in de Serie A in 1976/77) en Real Sociedad (1 keer verloren in La Liga in 1979/80). Gek. Dan maar de Champions League als gigantische troostprijs?

Kompany: “Praten na het seizoen over mijn toekomst”

Net als vorig seizoen mocht aanvoerder Vincent Kompany dus de kampioenentrofee in de lucht zwieren. Onvermijdelijk kwamen tussen het feestgedruis ook vragen over zijn toekomst. “Ik weet niet of ik blijf”, sprak de Rode Duivel na de match. “Ik denk er op dit moment niet aan. Als het seizoen gedaan is, praten we over mijn toekomst. Ik maak deel uit van deze familie en nu gaat het tussen mij en die familie.”

Vincent Kompany: “All good. I don’t know if I’m going to stay. It’s not on my mind. I wanna win, win, win. Once the season is finished we will discuss my future. We are a family. I am part of this family and we will talk about it. Now it’s between me and my family.” #mcfc Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Pep Guardiola’s domestic league record as a manager:



🇪🇸 Barcelona

🏆 Champions

🏆 Champions

🏆 Champions

🥈 Runners-up



🇩🇪 Bayern

🏆 Champions

🏆 Champions

🏆 Champions



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

🥉 Third-place

🏆 Champions

🏆 Champions



Unrivalled across Europe. pic.twitter.com/b7yHZu6sxQ Coral(@ Coral) link