City bereikt zijn eerste finale: scorende De Bruyne voorbij Bristol in League Cup LPB

23 januari 2018

22u42 2

De eerste finale van het seizoen is een feit voor Manchester City. De minst prestigieuze weliswaar, want de League Cup verbleekt uiteraard bij de uitstraling van een FA Cup of Champions League. Tweedeklasser Bristol City, die in de heenmatch op het veld van City wegkwam met een 2-1-nederlaag, mocht bijna een helft lang dromen van een stunt. Na 43 minuten deed een doelpunt van Sane de deur naar de finale definitief dicht. Agüero dikte op aangeven van De Bruyne kort na de pauze aan tot 0-2. Pack en Flint bezorgden de thuisfans met goals in het laatste halfuur hun eigen feestje. Waarna 'KDB' diep in blessuretijd de kroon op een alweer puike prestatie zette: 2-3. Job done.

Tegenstander voor City in de finale op 25 februari wordt Arsenal of Chelsea. Beide Londense clubs maken morgenavond in Emirates uit wie naar de eindstrijd op Wembley mag. De heenwedstrijd eindigde op 0-0.

