CIES: "Lukaku is 158 miljoen waard, De Bruyne 131"

14u16 0 BELGA Premier League Jose Mourinho dacht dat Romelu Lukaku (24) in de huidige markt 165 miljoen euro waard zou zijn. Hij zat er niet ver naast volgens gerenommeerd Zwitsers onderzoeksbureau CIES. Volgens hen is Lukaku 158 miljoen euro waard. Bijna 56 miljoen euro meer dan in juli. Meer vooruitgang dan wie dan ook. Ook De Bruyne maakte een forse sprong, naar 131 miljoen.

Zijn marktwaarde is de laatste drie maanden met 54% gestegen, aldus CIES Football Observatory. Als redenen halen de Zwitsers de inflatie, andere dure transfers, contractverlengingen en prestaties op het hoogste niveau aan. Lukaku verhuisde begin juli voor 85 miljoen euro van Everton naar Manchester United, een bedrag dat met bonussen boven de 100 miljoen kan oplopen. Onder andere door zijn uitstekende start bij Man United - 11 goals in 10 matchen- komt volgens CIES nu een serieuze schep bovenop. Minstens 56 miljoen euro. Ook Kylian Mbappé (PSG, +50), Paulo Dybala (Juventus, +47) en Ousmane Dembélé (Barcelona, +45) zagen hun potentiële waarde serieus stijgen. Nog een Belg in de top tien van de stijgers: Kevin De Bruyne is door zijn geweldige prestaties bij Man City 131 miljoen euro waard. Met een markwaarde van 240 miljoen euro blijft Neymar Junior (PSG) de absolute primus. Dries Mertens is 80 miljoen euro waard volgens CIES. Eden Hazard blijft steken rond de 130 miljoen euro.

José Mourinho said he would be worth £150m in the current market. He was close according to CIES: Romelu Lukaku, £140m. #mufc pic.twitter.com/VhwGZImffF — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) 1 oktober 2017

José Mourinho voorspelde begin vorige maand dat Lukaku in de huidige markt rond de 165 miljoen waard zou zijn. Ver zat zijn trainer er niet af. "Maar we voelden ook dat er iets op til was dat de markt voorgoed kon veranderen", zei The Special One in een interview met The Times. "Normaal gezien kan je in de laatste weken koopjes doen op de markt, maar de miljoenendeal van Neymar heeft alles veranderd. In de negatieve zin toch wat betreft prijzen. Ik denk dat Lukaku op 31 augustus 165 miljoen zou hebben gekost in plaats van 85. Matic 80 miljoen. Als Pogba de duurste speler ter wereld was gebleven, dan zat Coutinho nu voor 110 miljoen bij Barcelona. Daar ben ik van overtuigd. Neymar heeft alles overhoop gehaald."

