Christian waande zich even ‘Kev’: Benteke schenkt Crystal Palace belangrijke zege met assist à la De Bruyne Kristof Terreur in Engeland

29 februari 2020

15u42 0 Premier League Een constante dreiging, een onbeholpen misser, een fantastische assist. Christian Benteke zette Crystal Palace met een heerlijk doorsteekpassje op weg een belangrijke zege bij rivaal Brighton.

🇧🇪 @chrisbenteke, een fiere Belg! 💪 pic.twitter.com/xYYfqcdbQu Play Sports(@ playsports) link

Met de rug naar doel draaide hij weg van zijn bewaker. Vervolgens stuurde hij met een steekpass drie Brightonspelers het bos in. Ayew werkte de knappe aangever af. In die fase sprak Christian Benteke even zijn innerlijke Kevin De Bruyne aan. Hij wist precies waar zijn ploegmaat zou lopen. Mooie assist.

Bij zijn vervanging, vier minuten voor tijd, zongen de bezoekende fans zijn naam. ‘Big Ben’ heeft zich na een moeilijk jaar weer in de harten gespeeld.

Grinta

In het begin van de wedstrijd trapte hij oog in oog met Mathew Ryan een dieptepass nogal onbeholpen naast. Een misser die hem werd vergeven gezien zijn impact als eerste aanspeelpunt in een team dat straf verdedigt. ‘Smash and grab’. Leandro Trossard stond erbij en keek er naar.

Benteke spelt weer met grinta. Hij trapte een opponent aan. In de luchtduels, waarin hij heer en meester was, liet hij een armpje hangen. Er wordt wel eens met hem gelachen. Met de naakte cijfers.

Twintig dagen geleden maakte hij zijn eerste in bijna tien maanden in de Premier League. Een lange periode, op papier, maar de statistiek vertekende. In die maanden had hij amper 775 minuten gespeeld, het equivalent van een goeie acht volledige matchen. Onder een trainer die zijn sterkste troeven niet eens uitspeelt – te weinig voorzetten. Er waren blessures. Er waren periodes dat hij maar invaller was.

Roberto Martínez volgt de situatie op de voet. Van alle stand-ins voor Romelu Lukaku speelt ‘Big Ben’ op dit moment het vaakst. Sinds zijn terugkeer uit blessure, begin februari, is hij onbetwist titularis. Divock Origi en Michy Batshuayi komen zelden nog van de bank.

Club Brugge was nooit een optie voor Benteke. Ondanks een feit dat Vincent Mannaert aandrong, bleef hij consequent ‘neen’ zeggen. Hij hield vol dat hij nog niet klaar was bij Palace.

Het EK is sinds november, en die goeie beurt tegen Cyprus met twee goals, zijn absolute doel.

Zou u hem meenemen wegens zijn specifieke profiel?