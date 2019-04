Christian Benteke verrijst met kopbalgoal en assist in Arsenal ODBS

21 april 2019

20u11 0 Premier League Christian Benteke leeft nog. Bijna een volledig jaar stond de spits van Crystal Palace droog, incluis vier maanden blessureleed. Maar vandaag veerde ‘Big Ben’ in het Emirates Stadium van Arsenal weer hoog op en kreeg hij het symbooltje ‘A’ achter de naam. Crystal Palace deed zijn naam van ‘giant killer’ op verplaatsing alle eer aan.

3⃣5⃣8⃣ dagen na zijn vorig doelpunt weet @chrisbenteke nog eens te scoren in de @PremierLeague! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/7sQXZ52lxW Play Sports(@ playsports) link

Minuut 17 in Noord-Londen: Milivojevic, de gewezen middenvelder van Anderlecht, die voorzet en Benteke die slim loopt en vervolgens -het moet gezegd worden- ongehinderd inkopt. Benteke had de voorkeur gekregen op Batshuayi en die keuze zal Roy Hodgson zich niet beklaagd hebben. Ook als pivot bewees Benteke zijn waarde, geregeld een prima aanspeelpunt. Özil maakte na de pauze snel gelijk voor de Arsenal, maar met een assist was Benteke op het uur weer van goudwaarde voor Palace. Zaha werkte af, waarna de ‘Gunners’ nogmaals slecht verdedigden en McArthur de 1-3 zagen maken. Topschutter Aubameyang zorgde met zijn 19de competitiegoal nog voor de aansluiting en Benteke werd twaalf minuten voor tijd vervangen voor Ayew, maar Palace trok de zege over de streep. Na ook al winst bij Man City dit seizoen een nieuwe stuntzege.

Terwijl Palace dit seizoen nooit in de degradatiezorgen kwam, ze zijn vandaag zelfs als zeker van het behoud, doet Arsenal een slechte zaak in de strijd om een Champions League-ticket. Het blijft als nummer vier op een puntje hangen van rivaal Tottenham en kan morgen voorbij gestoken worden door Chelsea, dat thuis tegen Burnley speelt. Ook via de Europa League, waarin het halve finale speelt, kan Arsenal nog aan een Champions League-ticket geraken.

Hodgson, die Benteke de voorbije maanden nochtans weinig kansen gaf, prees zijn spits na de match. “Dit moet het vertrouwen van Benteke heel goed hebben gedaan. Hij scoorde niet alleen en was goed voor een assist, Christian liep zich ook uit de naad en deed zowel aanvallend als verdedigend zijn job perfect. Hij en Zaha sloofden zich uit voor de ploeg. Hier kan Benteke verder op bouwen.”