Chelseas enige doel: laatste euro uit Eden Hazard persen KTH

14 maart 2019

06u30 0 Premier League Er is berusting. Chelsea heeft de hoop om Eden Hazard nog een jaar langer te houden opgegeven. Enkel de prijs interesseert de Engelse club nog: Chelsea wil de laatste euro uit Real Madrid persen.

Het is nog vroeg om al zaken te doen, zo halfweg maart, maar de droomtransfer van Hazard (28) krijgt zachtjes aan vorm. Zelfs de spindoctors van Chelsea ontkennen niets meer of ­proberen het verhaal geen andere twist te geven om de supporters nog hoop te geven. Heeft geen zin. Hazard en Chelsea is een aflopend verhaal. ­Publiek geheim. Maurizio Sarri op zijn persconferentie in Kiev: “Ik heb niet met Eden gesproken over Zidane. Ik maak me geen zorgen, want jullie kennen mijn mening. Ik wil enkel spelers in mijn team die voor Chelsea willen spelen.”

Ook zijn trainer houdt de deur al een tijdje wagenwijd open. Diens ­zegen heeft hij. Arrivederci. Hazards afscheidstournee wordt gepland. Zijn intentie om te vertrekken heeft Hazard nog niet formeel overgemaakt aan de clubleiding, maar in maart doet CEO Marina Granovskaia traditiegetrouw haar ronde bij spelers en makelaars – zie ook de transfer van Courtois vorig seizoen.

Vraag is of ze de bevestiging van hun beste speler nodig heeft. Contract­besprekingen over zijn nog een jaar ­lopende deal heeft hij een aantal keer voor zich uit geschoven. En Real ­Madrid nam de voorbije weken niet ‘zomaar’ officieel contact op met ­Chelsea. Doen clubs doorgaans enkel als ze de aanmoediging van de speler hebben gekregen. Hazard is na zeven seizoenen klaar op Stamford Bridge. Derde keer goede keer. Enkelbreuk in 2017. Veto van Chelsea in 2018. Zelfs het nakend transferverbod vormt voorlopig geen obstakel. In tegenstelling tot makelaars van andere ­spelers met aflopende contracten, ­spelers die verhuurd zijn en potentiële targets heeft Hazard evenmin te horen gekregen dat de toekomstbeslissingen on hold staan. Zijn overgang is er wel één waarover de club wil praten. Cash voor Hazard is welkom. Ook als het verbod op transfers met een periode wordt uitgesteld.

Meer dan 100 miljoen

Rest eigenlijk nog één twistpunt: de prijs. Chelsea hoopt de onderhandelaars van Real straks ondersteboven te draaien om de laatste eurocent uit de zakken te schudden. Real hoopt met 100 miljoen toe te komen voor een speler die nog een jaar vastligt, sterke man Roman Abramovich droomt van meer. Real tast geduldig af. Zij willen een deal zo snel mogelijk beklinken om zich op andere dossiers te concentreren.

Hazard reisde overigens mee af naar Kiev voor het Europa Leagueduel tegen Dinamo. Hij start op de bank.