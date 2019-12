Chelsea zet José Mourinho voor schut na tweeklapper Willian, Eden Hazard juicht mee LPB

22 december 2019

19u25 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 0 einde 2 CHE CHE Chelsea Premier League Geen leuk weerzien voor José Mourinho met Chelsea. ‘The Special One’ zag Tottenham vanavond met 0-2 de boot ingaan tegen zijn ex-team. Willian was met twee goals de killer van dienst, tot vreugde van Eden Hazard. De Spurs eindigden met zijn tienen na rood voor Son.

Frank Lampard heeft zijn vroegere coach de loef afgestoken. Chelsea was vooral voor rust superieur aan Tottenham en zag dat overwicht verzilverd met een 0-2-ruststand. Willian trof raak met een heerlijke knal na een kort genomen hoekschop. Op slag van rust nieuw onheil voor de Spurs. Gazzaniga trapte in al zijn ijver een gat in de lucht, Alonso kreeg de uitgelopen doelman vol tegen zich aan. Na consultatie van de VAR wees scheidsrechter Taylor naar de stip. Willian stuurde Gazzaniga de verkeerde kant uit: 0-2. Eden Hazard juichte mee vanuit Madrid.

Na de pauze ging Tottenham op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de thuisploeg kwam nauwelijks aan doelkansen. Toen Son bij een duel met Rüdiger een trappende beweging maakte, konden de boeken dicht. Rood voor de Zuid-Koreaan, zijn derde uitsluiting dit kalenderjaar. Enkel Dion Dublin (Coventry City) deed het hem in 1997 voor. Oerwoudgeluiden richting gebeten hond Rüdiger ontsierden de slotfase. Voor Mourinho werd het een nieuwe nederlaag tegen één van zijn ex-clubs. Eerder dit seizoen ging de Portugese coach met Tottenham met 2-1 de boot in op het veld van Manchester United.