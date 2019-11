Chelsea wint voor de zesde keer op rij in de Premier League, Batshuayi heeft voet in 2-0 Redactie

09 november 2019

15u22 0 Chelsea CHE CHE 2 einde 0 CRY CRY Crystal Palace

Chelsea heeft zich op eigen veld niet laten verrassen door stadsgenoot Crystal Palace. De ‘Blues’ wonnen met 2-0, topschutter Tammy Abraham en man-in-vorm Christian Pulisic zorgden voor de goals. Michy Batshuayi, iets minder dan een kwartier voor affluiten ingebracht, had een voet in de tweede treffer van de thuisploeg. Het schot van de Rode Duivel werd afgeblokt, waarna Pulisic het leer in doel kon koppen. Opvallend: Chelsea verscheen met zijn jongste elftal ooit aan de aftrap, met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 88 dagen.

Voor de ‘Blues’ is het de zesde opeenvolgende zege in de Premier League. Het is van de tijd van Antonio Conte in Londen (seizoen 2016/2017) geleden dat de Londenaars daar nog in geslaagd waren. Onder Maurizio Sarri won Chelsea maximaal vijf opeenvolgende competitiematchen. Met 26 punten klimmen ze voorlopig over Manchester City (25) en Leicester (23) naar de tweede plaats, op vijf punten van leider Liverpool, dat zich opmaakt voor de clash met City op zondag. Het Leicester van man in vorm Youri Tielemans en Dennis Praet ontvangt zaterdagavond Arsenal, de nummer vijf in de Premier League.