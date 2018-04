Chelsea wint na spectaculaire comeback met treffers van Hazard (die derde beste schutter van The Blues wordt) en supersub Giroud Kristof Terreur in Engeland

14 april 2018

15u38

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League In tien minuten van 2-0 naar 2-3. Een spectaculaire comeback met dank aan de inbreng van Olivier Giroud, zijn supersub. Hij bracht hoop en de zege. Chelsea behoedde zich op Southampton voor een nieuwe afgang. Giroud maakte er twee, Eden Hazard scoorde zijn zestiende van het seizoen in alle competities. Zijn eerste in twee maanden.

Tot op het uur leek het de bittere realiteit van de uittredende kampioen in de Premier League. Chelsea leek op Southampton op weg naar zijn de zesde nederlaag in acht matchen. De 2-0 achterstand kwam er na een beschamende 60 minuten - enkel Thibaut Courtois kon zichzelf min of meer niks verwijten. Antonio Conte stond erbij en keek ernaar, de armen overeen, de blik strak vooruit. Normaal is hij een maniak aan de zijlijn, maar ook bij hem lijkt het vuurtje al een tijdje gedoofd. Conte wil al sinds de zomer weg, de spelers zijn de saaie, stereotiepe trainingen en zijn veeleisendheid stilaan beu en het bestuur kan niet wachten om zijn coach aan het eind van het seizoen opzij te schuiven. Ruzie en gerommel op alle niveaus. Presteer maar eens in dat klimaat.

Toch: op het moment dat Chelsea tegen de touwen lag, was daar Olivier Giroud. Met een knappe nekslag bracht de ex-aanvaller van Arsenal weer hoop - zijn eerste in de Premier League voor zijn nieuwe club. Eden Hazard maakte van in de zestien de gelijkmaker met zijn rechter. De eerste voor onze landgenoot sinds 12 februari. De teller in alle competities staat op zestien. Hij zit op zijn gemiddelde, ondanks die vormdip de voorbije weken. Olivier Giroud zorgde met zijn tweede van de middag voor de ommekeer. Minder zou je eigenlijk niet moeten verwachten van een topclub bij een degradatiekandidaat.

Chelsea hoopt zijn seizoen nog kleur te geven met de FA Cup. Volgend weekend ontmoeten The Blues in de halve finales op Wembley ... Southampton.

Eden Hazard 🇧🇪 scores his 69th #EPL goal, moving him joint-third with Jimmy Floyd Hasselbaink in Chelsea's leading EPL goalscorers list. Only Frank Lampard (147) and Didier Drogba (104) have netted more PL goals for the Blues. Gracenote Live(@ GracenoteLive) link

