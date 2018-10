Chelsea wil van Hazard zijn bestbetaalde speler ooit maken Kristof Terreur in Engeland

18 oktober 2018

06u09

Bron: @HLNinEngeland 1 Premier League Chelsea maakt haast om de contractonderhandelingen met Eden Hazard (27) op te starten. De eerste contacten zijn gelegd. De Londense club wil van hem zijn bestbetaalde speler ooit maken.

18 miljoen euro per jaar. 300.000 pond bruto per week of 360.000 euro per week. In buitenlandse media wordt ondertussen al druk gespeculeerd over het toekomstige salaris van Hazard bij Chelsea, maar meer dan giswerk is dat niet. Over de cijfertjes is er immers nog niet gesproken. Dat wordt binnen de club bevestigd. Onderhandelingen hebben dus nog niet plaatsgevonden, maar Chelsea is wel vragende partij om snel om de tafel te gaan zitten.

Die wenk hebben ze Hazard gegeven alvorens hij naar België afreisde voor de interlands. In Londen wachten ze vol spanning op een antwoord. “Elke Chelseafan adoreert Eden Hazard”, vertelde ceremonieel voorzitter Bruce Buck aan beIN Sports. “Niet alleen een groots voetballer, maar ook een geweldige kerel. We willen dat hij blijft en zullen er ook alles aan doen om hem te overtuigen.”

Klare taal. Chelsea zal van Hazard zijn bestbetaalde speler ooit proberen maken, net zoals in 2015. Met circa 230.000 euro bruto per week is hij bij zijn club al een grootverdiener, maar sindsdien zijn de salarissen in de Premier League fors gestegen. Bij Man United betalen ze nu bijna het dubbele. Een looncategorie die Hazard ook mag ambiëren. Plezier is nog altijd zijn grootste drijfveer, maar hij kent zijn waarde. Bestbetaalde Belg in Engeland is momenteel Kevin De Bruyne. Hij strijkt gegarandeerd ruim 300.000 euro bruto per week op zonder bonussen.

Rug tegen de muur

In mogelijke gesprekken heeft Hazard straks de touwtjes stevig in handen. Over 20 maanden loopt zijn contract af. Hij zit in eenzelfde positie als Thibaut Courtois vorig seizoen: als hij wil, kan hij de club met de rug tegen de muur zetten. Eind december haalde Hazard niet voor niets de neus op voor een eerste poging tot contractonderhandelingen. Hij snakt naar een nieuwe uitdaging. De kinderdroom achterna.

Troef

Bij Chelsea zijn ze op hun hoede voor een opbodspelletje met Real Madrid. Binnen de club willen ze liefst lang door met hun meest waardevolle speler - een extra troef ook als opgejaagde eigenaar Abramovich straks besluit zijn speeltje in de etalage te zetten.

Een eerlijke Hazard probeerde Real Madrid de voorbije weken uit het kot te lokken met openlijke liefdesverklaringen - ook al voelt hij zich goed in Londen. Hoelang is hij nog bereid te wachten op Real?