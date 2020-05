Chelsea-toptalent Hudson-Odoi, die eerder corona had, gearresteerd na nachtje plezier met model: “Het krioelde van de politie” GVS

18 mei 2020

09u00 0 Premier League Callum Hudson-Odoi heeft wat uit te leggen. Het 19-jarige toptalent van Chelsea werd gisteren in de vroege uurtjes gearresteerd in z’n penthouse. “Het krioelde er van de politie”, menen buurtbewoners. De Engelse international had in lockdown een model uitgenodigd, maar de dame werd om nog onbekende redenen onwel. Terwijl zij werd overgebracht naar het ziekenhuis, mocht Hudson-Odoi mee naar het politiebureau.

Hudson-Odoi lapte in de nacht van zaterdag op zondag de Engelse lockdownmaatregelen aan z’n laars voor wat vertier. De Engelse boulevardkrant The Sun weet dat het toptalent van Chelsea zaterdag via sociale media in contact kwam met een model. Na enkele flirterige berichtjes en weinig onthullende foto’s nodigde de linksbuiten de vrouw uit in zijn penthouse in West-Londen. Hij liet de dame ophalen, omstreeks 20u arriveerde ze aan de woning van Hudson-Odoi. “Ze zag er heel glamoureus uit”, zou een buurtbewoner toevallig haar intrede hebben gezien. “Zo’n meisje dat je in de tv-show ‘Love Island’ zou tegenkomen.”

Het zwembad op het dak is met linten afgezet. Misschien is er daar wat gebeurd? Een buurtbewoner

Zes uur later kwam er een abrupt einde aan het feestje. De hulpdiensten kregen om iets voor vier een telefoontje van de vrouw. Ze voelde zich niet lekker. “De politie en de London Ambulance Service werden op zondag 17 mei om 03.53 uur gebeld voor een vrouw die onwel was geworden”, bevestigt de Metropolitan Police. Callums gezelschap werd met een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd, terwijl de voetballer zelf het mocht gaan uitleggen op het politiebureau. “Het krioelde hier van de politie”, stelt een andere buur. “Er zitten hier nog andere voetballers in het gebouw, dus we wisten niet precies bij wie er precies een probleem was. Het zwembad op het dak is met linten afgezet. Misschien is er daar wat gebeurd?” In de namiddag zou er nog een uitgebreid onderzoek zijn uitgevoerd door de politie.

Longvirus

Chelsea wilde nog niet reageren op het voorval, maar dat de club allerminst zal lachen met dit incident lijkt wel duidelijk. Coach Frank Lampard omschreef hem onlangs nog als “de toekomst en nu al een speler van wereldklasse.” Op de koop toe is het vreemd dat net Hudson-Odoi de lockdown in de wind slaat. De Engelse international was namelijk een van de eerste Premier League-spelers die het coronavirus kreeg en zou dus beter moeten weten. “Op een dag voelde ik wat warmer aan, maar de dag nadien was alles weer normaal. Ik negeerde de symptomen ook en maakte mezelf wijs dat alles goed gaat. Maar dat was niet zo. Ik kreeg ontzettend veel steun van de ploegmaats. Het doet deugd als je weet wie allemaal achter je staat”, sprak hij in een eerder interview over het longvirus.

De man die zijn jeugdopleiding bij ‘The Blues’ genoot, is niet de eerste topspeler uit de Engelse hoogste klasse die door het stof moet na een quarantainefeestje. Kyle Walker hield een seksfeestje, wat hem waarschijnlijk zijn interlandcarrière kost. Ook Aston Villa-aanvoerder Jack Grealish kleurde al buiten de lijntjes.