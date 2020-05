Chelsea-sterkhouder Kanté is bang om weer te trainen vanwege coronavirus en mag voorlopig thuisblijven Redactie

21 mei 2020

12u59

Bron: AD.nl/The Guardian 0 Premier League Chelsea heeft N’Golo Kanté (29) toestemming gegeven om de groepstrainingen voorlopig over te slaan. De Franse middenvelder ziet het volgens Engelse media vanwege de coronacrisis nog niet zitten om met zijn ploeggenoten op het veld te staan. Kanté verloor op jonge leeftijd zijn vader en kort voor het WK van 2018 overleed zijn broer aan een hartstilstand.

De 29-jarige Fransman is volgens The Guardian bang om het coronavirus op te lopen en dat over te dragen aan zijn familieleden. Kanté meldde zich begin deze week wel op het trainingscomplex van Chelsea om zich te laten testen op het virus. Hij stond dinsdag ook met een kleine groep medespelers op het veld.

Trainer Frank Lampard heeft nu het verzoek van Kanté ingewilligd om voorlopig thuis te mogen trainen. Onduidelijk is wanneer hij weer aansluit bij de groep. Er is nog geen datum geprikt waarop de Premier League wordt hervat.

