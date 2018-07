Chelsea ontslaat Antonio Conte Kristof Terreur

12 juli 2018

Antonio Conte is niet langer de trainer van Chelsea. De club heeft hem deze middag op straat gezet. Het is enkel nog wachten op de officiële bevestiging van de club. In afwachting van de afhandeling weigert Chelsea alle commentaar, maar het nieuws wordt niet ontkend. Ex-Napolicoach Maurizio Sarri volgt Conte op.

Conte was twee jaar in dienst in Londen. Hij leidde Chelsea, met Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi, in zijn eerste seizoen meteen naar de titel. Bevestiging bleef uit in het tweede seizoen. Chelsea greep naast een Champions Leagueticket, maar won wel de FA Cup als troostprijs.Conte leefde al meer dan een jaar op ramkoers met CEO Marina Granovskaia over het transferbeleid. De twee spraken al een tijdje niet meer. Ook met een aantal spelers was de relatie verzuurd. Conte startte maandag de trainingen bij Chelsea, maar wist dat het niet voor lang zou zijn. Hij wachtte op zijn ontslag. Hij krijgt een premie van ruim 10 miljoen euro mee.