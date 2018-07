Chelsea ontslaat Antonio Conte, Charly Musonda neemt afscheid van Italiaanse coach Kristof Terreur

13 juli 2018

10u00 24

Antonio Conte is niet langer de trainer van Chelsea. De club zette de Italiaanse coach gistermiddag op straat. Het is enkel nog wachten op de officiële bevestiging van het nieuws. In afwachting van de afhandeling weigert Chelsea alle commentaar, maar het nieuws wordt niet ontkend. Ex-Napolicoach Maurizio Sarri volgt Conte op.

Conte was twee jaar in dienst in Londen. Hij leidde Chelsea, met Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi, in zijn eerste seizoen meteen naar de titel. Bevestiging bleef uit in het tweede seizoen. Chelsea greep naast een Champions Leagueticket, maar won wel de FA Cup als troostprijs. Conte leefde al meer dan een jaar op ramkoers met CEO Marina Granovskaia over het transferbeleid. De twee spraken al een tijdje niet meer. Ook met een aantal spelers was de relatie verzuurd. Conte startte maandag de trainingen bij Chelsea, maar wist dat het niet voor lang zou zijn. Hij wachtte op zijn ontslag. Hij krijgt een premie van ruim 10 miljoen euro mee.

Charly Musonda, die in de terugronde door de 'Blues' werd uitgeleend aan Celtic, nam vandaag op Instagram alvast afscheid van Conte.

"Bedankt voor alles Mister", opende de 21-jarige Musonda in het Italiaans. "Bedankt om mij zoveel te leren, om mij als een zoon te behandelen en om mij als een man op te leiden. Bedankt dat je mij de kans hebt gegeven te spelen op Stamford Bridge. Ik zal je altijd dankbaar blijven, nooit eerder ontmoette ik een man zo charismatisch en aan het voetbal toegewijd is als jij."

Musonda maakte, na zijn opleiding bij Chelsea en een uitleenbeurt aan Real Betis, begin augustus 2017 in de verloren Supercup tegen Arsenal zijn debuut voor de Londenaars. Hij kwam in de heenronde van afgelopen seizoen uiteindelijk tot zeven officiële optredens voor Chelsea, alvorens uitgeleend te worden aan Celtic.

Grazie per tutto Mister, per avermi insegnato così tanto, trattarmi sempre come un figlio e educarmi come uomo, grazie per avermi dato la possibilità di suonare allo Stamford Bridge, ti sarò per sempre grato, devo ancora incontrare un uomo così carismatico e dedicato al calcio come te. Een foto die is geplaatst door null (@musonda) op 12 jul 2018 om 19:51 CEST