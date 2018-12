Chelsea omzeilt niet zonder moeite klip op Selhurst Park en hijgt in nek van City MH

30 december 2018

14u02 1 Crystal Palace CRY CRY 0 einde 1 CHE CHE Chelsea Premier League Zuinige zege voor Chelsea op Selhurst Park. Tegen Crystal Palace tekende N’Golo Kanté voor de enige goal van de match. De teller van Eden Hazard, hele wedstrijd tussen de lijnen, blijft staan op tien goals en negen assists.

Noem Crystal Palace gerust een angstgegner voor Chelsea. Enkel Manchester City en Tottenham (4) wonnen sinds het seizoen 2013/2014 evenveel Premier League-ontmoetingen met de Blues. Ook vandaag beet Chelsea lang zijn tanden stuk op de Eagles. Een vrije trap van Willian trof de buitenkant van de paal, een afstandsschot van diezelfde Braziliaan werd door Guaita uit doel geranseld. Meer had de eerste periode niet te bieden. Ook Eden Hazard -op Selhurst Park niet als valse negen, maar als winger vanop links- kon de code niet kraken.

Chelsea vertaalde het vele balbezit na de koffie al gauw in een treffer. David Luiz loodste Kanté de diepte in, die controleerde en met links raak trof. 0-1, verdiende voorsprong op basis van de dominantie. Het doelpunt betekende meteen het einde van een straffe Hazard-show. In de vorige acht Premier League-goals had de Belg met een doelpunt of assist immers een aandeel. Tegen het nummer veertien zweeg het kanon. De manschappen van Sarri controleerden de boel na de openingstreffer. Palace kreeg nauwelijks iets klaar, al had Wickham in minuut 89 de gelijkmaker aan de voet. De invaller besloot hoog over. Het bleef bij die ene goal en zo nadert Chelsea tot op één puntje van City, dat in de namiddag (15u15) naar Southampton trekt. Het verschil met leider Liverpool bedraagt elf punten.