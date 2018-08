Chelsea omarmt 'Mister Brightside' Eden Hazard: "Ik blijf" Kristof Terreur in Engeland

19 augustus 2018

09u43

Bron: @HLNinEngeland 1 Premier League Hij lacht, hij doet en het leven is nog altijd mooi. Zelfs een gemiste transfer naar Real Madrid heeft de goeie luim van Eden Hazard (27) niet aangetast. “Twintig dagen was ik ongerust dat hij zou vertrekken”, zegt coach Sarri. Daarna maakte hij kennis met ‘Mister Brightside’, troetelspeler van Chelsea.

Wembley, 20 mei 2018.

”It was only a kiss.” (copyright The Killers, uit hun hit ‘Mr. Brightside’)

Wanneer de uitgestoken hand van Eden Hazard, matchwinnaar in de FA Cup Final tegen Man United, haar richting uitkomt, buigt ze speciaal wat verder voorover. Marina Granovskaia, de CEO van Chelsea, bedankt hem met een smakkerd op de wang. Een kus van de bazin en een bank vooruit. Een voorkeursbehandeling die geen drie Chelseaspelers daar op het ereterras krijgen. “Wellicht omdat ik de enige schattige speler ben”, lacht Hazard.

Veel meer dan om zijn looks en charme draait het om appreciatie voor de voetballer en mens Hazard. Voor zijn bescheidenheid. Zijn speelse karakter. Zijn beleefdheid en eerlijkheid. Zijn kleine ego voor zijn status - er passeren er op haar bureau anderen. Op zijn gebrek aan ambitie, en soms ook zijn ijver, na hoor je op de hoogste echelons bij Chelsea niets dan goeds. Hazard, troetelspeler van fans en bestuur.

Fair en respectvol

Zelfs over zijn houding deze zomer, temidden de interesse van Real Madrid, niets dan lof. Ondanks adviezen om zijn droomtransfer naar Spanje te forceren, gaat hij nooit de oorlog aan. In interviews geeft hij hints: dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging, dat hij versterking wil zien, maar ook altijd dat Chelsea het laatste woord heeft. Bij een andere speler zouden ze over zulke uitspraken struikelen, maar Hazard komt er mee weg. “Hij handelde fair en respectvol”, fluisteren ze op Stamford Bridge.

In een telefonisch onderhoud met Granovskaia eind juli pruttelt Hazard zelfs niet tegen, ondanks de ingetrokken belofte om mee te werken aan een transfer. Die ontgoocheling schuift hij van zich af. Hij aanvaardt de ‘njet’ van Chelsea, dat Real vlakaf zegt niet te willen onderhandelen. Binnen de Engelse topclub kent iedereen Hazards zwak voor Real. Alleen zijn er andere factoren die Chelsea slim uitspeelt. Zijn liefde voor Londen, zijn gezin dat er een gelukkig leven leidt en dat hij in Madrid nooit dezelfde status zal hebben als bij Chelsea. Het enige wat Hazard in ruil vraagt, is een extra dag vakantie op Ibiza. Toegekend.

De speelvogel

”I’ve been doing just fine.”

Bij zijn terugkeer naar Londen, op 6 augustus, is Hazard al over de teleurstelling heen. ‘Mister Brightside’ wandelt met een glimlach het oefencentrum in Cobham binnen, blij om sommigen terug te zien. Hij spreekt er ook zijn nieuwe trainer voor het eerst onder vier ogen. Maurizio Sarri: “Ook ik maakte me zorgen dat hij zou vertrekken, maar tijdens onze eerste babbel haalde hij die vrees meteen weg. Ik was zeker dat hij zou blijven. Ik was 20 dagen ongerust, maar ook niet meer.”

Sindsdien heeft Sarri Hazard leren kennen zoals hij is. De pleasure seeker. Een jongen die alles in het leven doet met een lach en zich niet te veel vragen stelt. Een speelvogel met plezier als zijn motor. Een poets uithalen met zijn trainer, die hem vervolgens lachend in de armen valt. Sarri: “Eden, voor mij, is technisch een van de beste spelers in Europa. Hij kan beter worden. Mensen verwachten meer goals, maar je moet ook naar zijn positie kijken. De afgelopen vijf jaar speelde Ronaldo als spits. Messi evenzeer. Als we het over Eden hebben, spreken we over een van de belangrijkste spelers in Europa. Hij kan de beste worden, maar dat hangt enkel van hemzelf af. Van zijn ingesteldheid.” Voorlopig laat Sarri Hazard begaan. Maak hem blij, laat hem de vleugels spreiden. Op vraag van de spelersraad heeft hij de hotelverplichtingen (spelers mogen de nacht voor een thuismatch thuis doorbrengen) versoepeld en ook het te strikte dieet dat Antonio Conte oplegde, is bijgespijkerd. Hazard hoort het graag.

Promotie?

Terwijl Engelse media Chelsea en Sarri onwetend bestoken met vragen over Hazard en Real, ravotten de kinderen van Hazard in de nieuwe replicashirts van Chelsea met het nummer 10. Zouden ze het nog niet doorhebben? Hazards hoofd staat helemaal naar Chelsea, toch tot het eind van het seizoen. Hazard na zijn sterke invalbeurt tegen Arsenal met assist: “Iedereen weet wat ik na het WK heb gezegd (dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging en Real zijn geprefereerde bestemming was, red.). Ik ben gelukkig hier, maar wil er nog niet te veel over praten. Er zijn veel zaken gezegd. Stommiteiten en zo. Op dit moment ben ik gelukkig. Ik lig nog twee jaar onder contract en daarna zien we wel. Dit seizoen nog vertrekken? Geen denken aan, ik blijf. De transfermarkt in Engeland is dicht. Er mogen nog spelers vertrekken, maar het zou bizar zijn dat de club me nu zou laten gaan als ze geen vervanger aan kunnen trekken. Vandaag heb je gezien dat de fans van me houden. Ik zit goed hier. We zullen zien wat er binnen een jaar of twee gebeurt.”

Gesprekken over een nieuwe overeenkomst laat de club nog even op zijn beloop. Ze weten toch dat hij, met nog een kleine twee jaar contract, niet meteen tekenen zal. Mogelijk wacht Hazard, als eerste aan zet, wel nog een promotie tot aanvoerder. Sarri: “Binnen tien dagen hak ik een knoop door.” Zou iemand hem al hebben verteld dat Hazard bij de Duivels naar een ander niveau gegroeid is sinds die band om de biceps spant?

