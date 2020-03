Chelsea kent geen moeite met onmondig Everton en wint met ruime 4-0-cijfers Redactie

08 maart 2020

16u53 0 Chelsea CHE CHE 4 einde 0 EVE EVE Everton Premier League Chelsea stond aan de pauze al 2-0 voor tegen Everton. In de tweede helft deden The Blues er nog eens twee bij. Een slap Everton kwam niet in het stuk voor. Batshuayi bleef bij de Londense club een hele wedstrijd op de bank.

Chelsea kende in de eerste helft geen moeite met een afwachtend Everton. Na ruim twintig minuten spelen, leidde de thuisploeg al met een 2-0-voorsprong tegen The Toffees. Mount en Pedro waren de doelpuntenmakers van dienst. Calvert-Lewin schoot de beste kans voor de bezoekers in de eerste helft voorlangs.

Ook in de tweede helft was het al Chelsea wat de klok sloeg. Willian en Giroud verdubbelden na een klein uur spelen de voorsprong voor The Blues. De thuisploeg maakte nog aanstalten op een vijfde treffer, maar die kwam er niet: 4-0 was de eindstand.

Een vrij eenvoudige zege levert Chelsea de drie punten op. Het verstevigt op die manier haar vierde plaats in het klassement. Everton blijft na een slappe vertoning twaalfde in de stand.

Aanpakken ➡ draaien ➡ schieten ➡ ⚽👏 pic.twitter.com/9kBbvQ4giH Play Sports(@ playsports) link

De bal perfect in de hoek leggen wanneer je zoveel ruimte krijgt? Een koud kunstje voor @willianborges88. 💪 pic.twitter.com/p16G0CgEiS Play Sports(@ playsports) link