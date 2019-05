Chelsea in London geland met Europa League-beker én Eden Hazard DMM/KTH

30 mei 2019

17u59 0

De Europa League-beker is in Engeland geland, maar misschien nog belangrijker: ook Eden Hazard vergezelde de Chelsea-selectie op de terugreis naar Londen. De Rode Duivel was gisteren de man van de match in de finale tegen Arsenal. De komende dagen wil Real Madrid bij Chelsea doordrukken voor een transfer van de dribbelaar. Is dit dan het laatste beeld van Hazard bij de Chelsea-selectie?

The @EuropaLeague winners have landed safely back in London! 🏆 pic.twitter.com/3S7qqWydBv Chelsea FC(@ ChelseaFC) link