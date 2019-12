Chelsea in dolle slotfase nog op en over Arsenal na flater Leno en goal Abraham ODBS

29 december 2019

16u52 0 Arsenal ARS ARS 1 einde 2 CHE CHE Chelsea Premier League Welkom bij Arsenal, Mikel Arteta. De Spanjaard, opvolger van de ontslagen Unai Emery, was in de derby tegen Chelsea dicht bij zijn eerste zege voor de ‘Gunners’. Tot een dolle slotfase volgde en Lampard na een blunder van leno voor het eerst dit seizoen Chelsea zag terugkomen van een achterstand. Meer zelfs: het werd nog 1-2 via Tammy Abraham. Bijzonder zure pil voor Arsenal. De zoveelste al dit seizoen.

Nieuwe coach, hetzelfde @Arsenal

✅ @Aubameyang7 scoort ⚽

✅ Zege weggeven door geklungel in de verdediging 😅 pic.twitter.com/ibaQupNk5L Play Sports(@ playsports) link

Arsenal was de veel betere ploeg in de eerste helft. Oververdiende voorsprong. Calum Chambers klopte Tomori bij een corner van Özil en devieerde, waarna de onvermijdelijke Aubameyang sneller was dan Emerson om af te werken met kopbal in duikvlucht. Dertiende goal al voor de topspits uit Gabon. Kanté verhinderde de 2-0 van Lacazette. Lampard liet zijn driemansverdediging, vorige week op Tottenham nog zo succesvol, varen en haalde Emerson al even na het halfuur naar de kant voor Jorginho. Meer dan één goal kocht Arsenal niet voor het overwicht en bovendien zag het achterin Chambers uitvallen. Mustafi was zijn vervanger.

Chelsea was de betere ploeg na de pauze, al hadden de Blues geluk dat Jorginho geen tweede gele kaart kreeg toen hij een gevaarlijke counter van Arsenal afbrak met een fout op Lacazette. Erg zuur dus voor Arsenal, dat net Jorginho in minuut 83 voor de gelijkmaker zorgde. Fase waarbij de nochtans ervaren Leno zich totaal verkeek op een vrije trap van Mount. Arsenal wou die fout nog herstellen, maar sneed het mes alleen nog wat dieper in de eigen wonde. In combinatie met Willian klopte Abraham in de draai zijn mannetje Mustafi. Leno, die werd door de benen gespeeld. De vreugde bij Lampard en co was immens, Arsenal blijft met een kater achter en staat pas twaalfde. Amper 24 punten na 20 duels.

Meer over Arsenal

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement