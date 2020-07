Chelsea en Man United mogen ten koste van Leicester de Champions League in, Watford en Kabasele degraderen DMM

26 juli 2020

18u50 6 Leicester City LEI LEI 0 einde 2 MUN MUN Manchester United Premier League Het doek is gevallen in de Premier League. Manchester United en Chelsea mogen zich dankzij zeges tegen respectievelijk Leicester en Wolverhampton opmaken voor de Champions League. Aston Villa wist zich te redden ten koste van Watford en Bournemouth.

Chelsea en Manchester United hebben zich voor komend seizoen verzekerd van deelname aan de Champions League. Ze voegden zich bij kampioen Liverpool en Manchester City, die eerder al zeker waren van een plek bij de eerste vier. Chelsea won op eigen veld met 2-0 van Wolverhampton Wanderers. Mason Mount en Olivier Giroud scoorden voor Chelsea, beiden vlak voor rust.

United wist de uitwedstrijd tegen concurrent Leicester City te winnen: 0-2. Bruno Fernandes benutte twintig minuten voor tijd een strafschop en Jesse Lingard maakte er diep in blessuretijd 0-2 van. Daardoor werd het gat tussen United en Leicester vier punten in het voordeel van de bezoekers. United werd derde, Chelsea vierde. Beide clubs hebben 66 punten, maar United heeft een beter doelsaldo.

Tottenham verzekerde zich ten koste van Wolverhampton van de Europa League. De Spurs hadden genoeg aan een punt tegen Crystal Palace. Jan Vertonghen kreeg geen minuten bij zijn afscheid van de Londense club. Kampioen Liverpool beëindigde het seizoen met een zege bij Newcastle United. Het werd 1-3, mede dankzij een goal van Divock Origi.

.@DivockOrigi laat de netten na 2⃣3⃣5⃣ dagen eindelijk nog eens trillen! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/66e5RJK84L Play Sports(@ playsports) link

Bournemouth en Watford degraderen

Onderin zijn Bournemouth en Watford gedegradeerd. Bournemouth won op de laatste speeldag met 3-1 bij Everton, maar dat bleek niet voldoende. Watford verloor de uitwedstrijd tegen Arsenal na een vroege achterstand van 3-0 uiteindelijk met 3-2. Beide clubs werden genekt door een punt van Aston Villa op het veld van West Ham. Bjorn Engels blijft zo zeker een jaar langer in de Premier League.

Bournemouth en Watford speelden de afgelopen vijf seizoenen op het hoogste niveau van Engeland. In 2015 werd Bournemouth kampioen in het Championship, Watford eindigde toen als tweede. Eerder was Norwich City al gedegradeerd. Leeds United en West Bromwich Albion nemen de plaatsen in van twee van de drie degradanten. Daar komt na de play-offs nog een club bij.



