Chelsea en Hazard doen slechte zaak in de strijd om Champions League-ticket Redactie

17 maart 2019

20u35 0 Everton EVE EVE 2 einde 0 CHE CHE Chelsea Premier League Eden Hazard is met Chelsea met 2-0 onderuit gegaan bij Everton en doet zo een slechte zaak met het oog op een topvierplaats.

Chelsea begon nochtans goed aan de wedstrijd en kon een paar keer dreigen via Hazard, die onder meer de paal trof. Het doelpunt bleef echter uit en vlak na de rust was het Richarlison die op een hoekschop Everton op 1-0 bracht (49.). Chelsea probeerde terug in de wedstrijd te komen, maar vond een sterke Jordan Pickford op zijn weg. In de 72ste minuut liep het weer mis voor de ‘Blues’ nadat Marcos Alonso de doorgebroken Richarlison foutief neerhaalde en de bal vervolgens op de stip werd gelegd. Gylfi Sigurdsson zag zijn poging eerst nog gered door doelman Kepa Arrizabalaga, maar kon de bal in de herneming simpel binnentikken, 2-0.

Chelsea staat nu op een zesde plek in de Premier League en telt 3 punten minder dan Arsenal, dat op plaats vier staat.