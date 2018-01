Chelsea en erg bleke Hazard geraken niet voorbij Leicester Redactie

18u57 0 Getty Images Premier League Chelsea is deze namiddag niet verder geraakt dan 0-0 tegen Leicester City. 'The Blues' speelden inspiratieloos en konden zelfs in het laatste kwart tegen tien man amper een kans creëren.

De eerste kans was wel voor de thuisploeg, maar na vijf minuten nam Leicester het commando al over. Vooral Vardy was een gesel voor de defensie van Chelsea. Courtois hield zijn ploeg meer dan eens overeind.

Dan was die andere Belg een pak minder aanwezig. Hazard presteerde erg bleek en werd nog voor het uur naar de kant gehaald. Kort nadien pakte chilwell twee keer geel op vijf minuten. Maar nog creëerde Chelsea amper kansen.

Zonder Hazard en de eveneens gewisselde Fabregas ontbrak het de thuisploeg aan creativiteit om het blok van Leicester uit verband te spelen. Chelsea doet zo een slechte zaak in de strijd om de tweede plaats en kan morgen Liverpool naast zich krijgen in de stand.

Meer over Chelsea

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Leicester

Hazard