Chelsea-coach Sarri sluit Eden Hazard & co uur lang op in kleedkamer na blamage tegen Bournemouth: “Deze groep is zeer moeilijk te motiveren” YP

31 januari 2019

09u33

Bron: Belga 0 Premier League Chelsea-coach Maurizio Sarri heeft zijn spelers gisteravond na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Bournemouth op de 24e speeldag in de Premier League een uur opgesloten in de kleedkamer.

"Ik wou het in groep bespreken, zonder buitenstaanders. Ik wilde het gewoon begrijpen", vertelde Sarri na de wedstrijd. De Italiaan kan ook niet anders dan vaststellen dat Chelsea sinds Nieuwjaar op de dool is. Vier competitiewedstrijden leverden slechts vier punten op, een vijfde plaats in de stand is het gevolg en The Blues voelen nu al de hete adem in de nek van het herboren Manchester United. Ook dit seizoen is kwalificatie voor de Champions League absoluut geen zekerheid op Stamford Bridge. Bovendien was de nederlaag tegen het bescheiden Bournemouth dan ook nog eens de zwaarste competitienederlaag sinds 1996.

"Ik ben erg kwaad. Dit is een spelersgroep die zeer moeilijk te motiveren is. Het is bijna onmogelijk om zo verschillend te spelen voor en na de rust. Ik begrijp dat niet. Donderdag probeer ik het nog eens want we willen het probleem echt oplossen. Misschien is het wel mijn fout, ben ik niet in staat de spelers te motiveren. Maar dit is zo'n sterk team, ze kunnen zelfs winnen zonder trainer. Een wedstrijd verliezen kan altijd eens voorvallen, maar niet op deze manier", besloot hij.