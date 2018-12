Chelsea-coach Sarri legt druk op Chelsea: "Tijd voor beslissing over Eden Hazard” Kristof Terreur in Engeland

29 december 2018

08u25 1 Premier League Noem het gerust een ultimatum. Maurizio Sarri heeft genoeg van Eden Hazards getwijfel over een nieuw contract. “De club kan ook voor hem beslissen”, zei de coach, koleriek na aanhoudende vragen over Hazard. Hij legt druk op zijn bestuur: leg hem langer vast of verkoop hem.

Maurizio Sarri is geen fan van persconferenties. Meestal zit hij er met gezonde tegenzin. Liever dan met praatjes houdt hij zich bezig met zijn corebusiness: spelers beter maken. Gisteren ergerde hij zich duidelijk. Borrelend bloed. Dat hij alleen maar vragen kreeg over Eden Hazard, diens rol en contract en de toekomst van andere spelers zint hem duidelijk niet.

Over Crystal Palace, onderwerp waar hij het liefst over had gesproken, nauwelijks een woord. En dat enerveerde hem. Frustraties die hij ook ventileerde in de antwoorden over Hazard, die hij eerst nog “één van de belangrijkste spelers uit de geschiedenis van de club” had genoemd. Bloed kookte. Grumpy man. Knorrige trainer.

”Ik weet niet waar zijn toekomst ligt”, zei Sarri in het eerste deel van de persconferentie, voor radio, televisie en websites. “Maar ik kan je wel vertellen dat het hoog tijd is om een beslissing te nemen. De club moet de toekomst kunnen plannen. En dit is een ideale periode om daarmee te starten. Ik ga niet met Eden samenzitten. Ik heb niet die macht. Ik ben de trainer, niet de voorzitter. Ik ben niet verantwoordelijk voor de transfermarkt. Ik wil enkel met hem spreken over zijn positie op het veld. Maar we moeten dit probleem zo snel mogelijk oplossen.”

Wat daarna in de sectie voor geschreven media volgde, was pingpong. Korte vragen, korte antwoorden.

- Journalist: “Kan de club wel iets doen als Hazard zijn beslissing blijft uitstellen?”

- Sarri: “Daar ben ik niet mee akkoord. De club kan voor hem de knoop doorhakken.”

- Journalist: “Dus de club kan beslissen om hem te verkopen.”

- Sarri: “Weet ik niet. Maar ik denk dat de club het recht heeft om te weten wat hij wil en zo de kans krijgt om de toekomst te plannen.”

- Journalist: “Ben je verrast dat het zo lang duurt?”

- Sarri: “Een beetje. Maar ik ken het verleden ook niet. Dus kan ik niets zeggen.”

- Journalist: “Vind je dit frustrerend?”

- Sarri: “Dit is normaal, denk ik. Routine. Je moet 25 tot 28 spelers managen.”

- Journalist: “Hazard vertelt ons altijd dat hij liever op de vleugel speelt.”

- Sarri: “Voor mij is het belangrijker wat hij tegen mij zegt.”

- Journalist: “Heeft zijn onzekere toekomst een effect op zijn prestaties?”

- Sarri: “Weet ik niet, maar ik denk het niet. Ik denk dat hij kan spelen wat er ook gebeurt. Hij is mentaal sterk.”

- Journalist: “Ga je met Roman Abramovich praten over Hazard?”

- Sarri: “Weet ik niet. Laat mij me maar op het voetbal concentreren.”

Benieuwd of het ultimatum van Sarri door CEO Marina Granovskaia op gejuich onthaald zal worden. Zij ziet haar onderhandelingstactieken niet graag ondermijnd door trainers en wordt evenmin graag onder druk gezet. In de bestuurskamer van Chelsea beseffen ze ook dat dit niet het ideale scenario is, maar uit respect voor Hazard, de mens en de voetballer, en bewezen diensten voor de club houden ze de deur graag zo lang mogelijk open. Gecompliceerde situatie. Liever zien ze hem niet gaan.

Spaanse droom

Sinds eind oktober is baas Abramovich bovendien op de hoogte dat Hazard niet wil bijtekenen. Een contractvoorstel bleef onaangeroerd op tafel liggen. Bij Chelsea kennen ze de Spaanse droom van Hazard en willen ze hem, in het geval van een bod, niet te veel in de weg leggen. Stiekem hopen ze echter dat een voorstel van Real Madrid uitblijft en hij zich voor het leven verbindt aan The Blues.