Chelsea-coach Sarri: "Als Hazard ons wil verlaten, dan is dat goed voor mij” YP

30 januari 2019

13u56

Bron: Belga 0 Premier League Maurizio Sarri, de hoofdcoach van Chelsea, heeft op een persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van vanavond (om 20u45), op bezoek bij Bournemouth, laten weten Eden Hazard geen strobreed in de weg te leggen indien hij de Blues wil verlaten. De kapitein van de Rode Duivels schermt al maanden met interesse van Real Madrid. Komende zomer lijkt een vertrek onvermijdelijk, aangezien Hazard in Londen maar een contract heeft tot medio 2020.

"Eden Hazard is 28 jaar oud", legde Sarri uit. “Als hij ons dan toch wil verlaten, dan is dat goed voor mij. Ik hoop dat hij blijft, dat staat vast. Hazard is een geweldige speler. Hij heeft het potentieel om de beste speler in Europa te worden. Mijn taak is hem nog beter proberen te maken. Ik speel hem uit op de positie waar hij ons het meeste kan bijbrengen.”

Met de 28-jarige Hazard als onmisbare spelmaker kent Chelsea tot dusver een degelijk seizoen. In de Premier League staan de Londenaars op de vierde plek, de laatste plek die Champions League-voetbal garandeert, met 47 punten na 23 duels. De Blues spelen op 24 februari de finale van de League Cup tegen Manchester City, terwijl in de Europa League in de zestiende finales een dubbele confrontatie met het Zweedse Malmö wacht. In de FA Cup tot slot treft Chelsea in de achtste finales Manchester United.