Chaos bij Chelsea: Conte duikt op voor training, maar heeft geen enkel contact met spelers KTH

08 juli 2018

19u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Premier League Vreemde situatie bij Chelsea. Antonio Conte en zijn staf daagden gisteren op voor de eerste training, zoals hun contracten dat uitstippelen. De Londense club wil van de Italiaan af, maar zolang er geen akkoord is bereikt met Maurizio Sarri (ex-Napoli), wil Chelsea Conte niet ontslaan.

De eerste training gisteren werd niet geleid door Conte of een van zijn assistenten, wel door een andere fitnesscoach. Er was geen enkel contact tussen Conte en zijn spelers. Tekenend voor de chaos bij Chelsea. Bij The Blues verzwegen ze de terugkeer van Conte, maar een van zijn broers postte een foto op Instagram.

De Italiaan leeft op voet van oorlog met Chelsea’s CEO Marina Granovskaia, maar wil zelf geen ontslag nemen. Hij houdt zich aan zijn contract zodat hij een jaarloon - zo’n 10 miljoen euro - zou kunnen incasseren. De club hoopt zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Eden Hazard, Michy Batshuayi en Thibaut Courtois worden pas begin augustus terug verwacht in Londen. Zij krijgen Conte wellicht niet meer te zien.