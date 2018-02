Cesc Fabregas onder de indruk van Eden Hazard: "Hij heeft de kwaliteit om de Ballon d'Or te winnen" Mike De Beck

05 februari 2018

16u28

Bron: Sky Sports 1 Premier League Op zijn 30ste en met passages bij Arsenal en Barcelona achter de rug kent Cesc Fabregas uiteraard het reilen en zeilen in de voetbalwereld. De Spaanse middenvelder speelde al samen met heel wat topspelers en Fabregas is ondertussen ook onder de indruk van Eden Hazard. "Het is heel moeilijk om de bal van hem af te pakken."

Zijn hoogste ranking ooit in de Ballon d'Or was zijn achtste plek in 2015, maar volgens ploegmakker Cesc Fabregas zit er veel meer in voor Eden Hazard. "Hij is een speler die één op één kan spelen, hij kan met de bal overweg in balbezit, kan passen en heeft een groot potentieel met de bal", vertelde Fabregas over onze landgenoot aan Sky Sports.

"Of hij al dan niet de Ballon d'Or zal winnen, dat ligt volledig aan hem. Ik speel al lange tijd voetbal en heb al met heel goede spelers samen gespeeld en hij heeft de kwaliteit. Ik weet wat hij kan doen." Fabregas heeft het met Hazard al gehad voor de prestigieuze voetbalprijs. "Ik heb hem gezegd dat het aan hem is. Naar mijn mening heeft hij de kwaliteit om de Ballon d'Or te winnen. Zonder de bal is het heel moeilijk om hem neer te halen en de bal van hem af te pakken. Als hij op de top van zijn spel is, hoort hij bij een van de allerbeste."