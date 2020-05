CEO Engelse spelersvakbond: “Premier League overweegt kortere wedstrijden om seizoen toch nog af te werken” Redactie

05 mei 2020

12u52

Bron: BBC, Belga 0 Premier League In een poging om het huidige seizoen toch nog af te maken, overweegt de Premier League kortere wedstrijden in te voeren, zo zei Gordon Taylor, CEO van de spelersvakbond PFA (Professional Footballers’ Association), vandaag bij BBC Radio 4.

In Engeland wordt er alles op alles gezet om het huidige seizoen toch nog af te maken, anders dreigt er een financiële catastrofe voor de clubs, met een inkomstenverlies dat kan oplopen tot één miljard euro. Er wordt gevreesd dat tegen september de clubs uit de divisies van het Engelse profvoetbal onder de Premier League al gezamenlijk voor 230 miljoen euro in het rood zullen staan.

“We weten niet wat de toekomst zal brengen, maar we bereiden ons voor en dus werden er ook al mogelijke maatregelen besproken, zoals meer wissels, kortere wedstrijden en spelen in neutrale stadions”, aldus de PFA-topman.

In de Premier moeten er nog negen speeldagen afgewerkt worden. “In ideale omstandigheden wordt er niet aan de competitieformule geraakt. Maar er zijn nog vele vraagtekens en de belangrijkste vraag is of de competitie veilig kan worden afgewerkt? De spelers moeten zeker zijn dat hun veiligheid gewaarborgd is, vooraleer er een hervatting kan zijn.”

Lees ook:

Steeds meer lichten op groen voor herstart van Bundesliga op 15 mei: “Morgen zal ook Merkel volgen”

Man City denkt na over upgrade van contract Kevin De Bruyne: “Ik hoef niet te klagen over mijn loon” (+)

Divock Origi over Martínez, z’n rol als bankzitter bij Liverpool en z’n CL-triomf: “Het is als wijn, hoe meer dagen er verstrijken, hoe meer ik er van geniet”