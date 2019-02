Cardiff kan Nantes mogelijk aanklagen voor nalatigheid als piloot van Sala geen geldige licentie had jv

Cardiff City gaf eerder al aan dat het bereid is de transfersom van 17 miljoen euro voor de overleden voetballer Emiliano Sala te betalen aan Nantes, als de Welshe club daar juridisch toe verplicht is. Een mogelijke, gedeeltelijke uitweg voor Cardiff is een klacht tegen Nantes voor nalatigheid, mocht blijken dat de piloot van het gecrashte vliegtuig geen geldige licentie had. Een ander argument is dat Sala nog niet speelgerechtigd was voor de Premier League, schrijft The Telegraph.

Het kan nog een stevig juridisch gevecht worden rond de vraag of Cardiff City nu al dan niet de transfersom voor de Argentijnse voetballer Emiliano Sala moet ophoesten. Cardiff nam Sala voor 17 miljoen euro over van Nantes, maar bij het overvliegen van Frankrijk naar Wales verongelukte hij. Het gammele toestel waarin Sala meevloog, stortte neer in zee.

Nantes vindt dat Cardiff alsnog de 17 miljoen moet betalen, Cardiff zelf onderzoekt de contractuele verplichting daarvan. Eind vorige week was in principe de deadline voor de eerste betalingsschijf van het recordbedrag voor Cardiff, maar de Welshe ploeg heeft alles on hold gezet. Het wacht het onderzoek van Air het Accidents Investigations Bureau (AAIB), dat had aangekondigd binnen de maand na het ongeluk van 21 januari een eerste verslag te publiceren.

Uit een eigen intern onderzoek van Cardiff vond de club geen bewijzen dat de deeltijdse piloot, Dave Ibbotson, een geldige commerciële vlieglicentie had om passagiers te vervoeren. Mocht dat officieel bevestigd worden, dan kan Cardiff klacht neerleggen voor nalatigheid tegen wie Ibbotson had ingeschakeld. Die aansprakelijkheid zou bij Willie en Mark McKay kunnen liggen. Zij hebben toegegeven dat ze de vlucht van Sala hadden geregeld, maar ze hadden niet het vliegtuig noch de piloot uitgekozen, beweren ze. Van de McKays is het nog maar een stap naar Nantes, voor wie de twee werkten en dat zo mogelijk de juridische eindverantwoordelijkheid voor die keuzes draagt. Als het tot zo’n nalatigheidsproces komt én Cardiff wint dat, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk een invloed op het transferbedrag en de betaling daarvan hebben.

Volgens de krant The Telegraph zou Cardiff de som eventueel nog verder naar beneden kunnen halen met het argument dat de verkoop van Sala niet volledig afgewerkt werd, omdat de voetballer bij zijn dood nog niet speelgerechtigd was voor de Premier League.

En dan is er ook nog de interne verdeeldheid bij Cardiff over hun recordtransfer. Verscheidene bronnen meldden aan The Telegraph dat er op directieniveau geen eensgezindheid bestond rond de aankoop van de spits. Een van de vier leden van het transfercomité van de club stemde tegen.

Gisteren werd Emiliano Sala begraven in zijn thuisstad Progreso in Argentinië. Ook de manager van Cardiff, Neil Warnock, was aanwezig.