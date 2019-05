Cardiff-coach na degradatie: “De dood van Sala plaatst alles in perspectief” Redactie

05 mei 2019

09u11

Bron: AD.nl 0 Premier League Cardiff City mocht na de nederlaag tegen Crystal Palace (2-3) gedegradeerd zijn uit de Premier League, coach Neil Warnock plaatste de degradatie direct in perspectief en betrok de dood van Emiliano Sala erbij.

“Degradatie betekent niets in vergelijking met het verlies dat we voelden door de dood van Sala”, zei Warnock na de nederlaag in eigen huis. “We zijn gedegradeerd, maar er zijn belangrijkere zaken in het leven. Ik had niet verwacht dat het zo’n impact zou hebben op de spelers.”

De coach van Cardiff had hoge verwachtingen van de Argentijnse aanvaller, die in januari werd overgenomen van de Franse club Nantes. Warnock wist zeker dat Sala tien tot vijftien doelpunten zou hebben gemaakt. “Hij was het type speler dat we nodig hadden. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.”

Sala verongelukte toen het vliegtuig waarin hij zat, neerstortte in zee. Hij was op dat moment onderweg naar zijn nieuwe club.