Calimero Mourinho: coach blijft klagen over gebrek aan kwaliteit in kern van Manchester United Kristof Terreur

06 december 2018

08u51 0 Premier League 18 punten bedraagt de kloof met de stadsrivaal. José Mourinho heeft er zich al een tijdje bij neergelegd dat de landstitel een utopie is voor Manchester United. Plaats vier is het doel, maar ook die blijft na een draw met Arsenal uit zicht. De druk op The Special One is nog lang niet weg.

Quality. Kwaliteit. José Mourinho legde er na de puntendeling met de Gunners nogmaals de nadruk op. Ondanks bijna een half miljard investeringen in de spelerskern vindt hij dat er in zijn kern nog een en ander ontbreekt. Een trainer onder druk op zoek naar antwoorden. Een coach op zoek naar excuses. “Alle andere teams hebben zich versterkt”, zei Mourinho in de aanloop naar Arsenal. “Behalve wij.” Een trainer in Calimeromodus. Een sneer naar het eigen tv-kanaal, omdat ze hem teamnieuws wilden ontfutselen: “Ik geef jullie geen nieuws meer.”

