Burnley snoept Man City punten af, Kompany maakt opnieuw 90 minuten vol Kristof Terreur in Engeland

03 februari 2018

15u55

Bron: HLNinEngeland 1 Premier League Dat smaakte zoet. Een strijdend Burnley snoepte een dominant City op Turf Moor twee punten af. Nog maar de vierde keer dit seizoen dat de autoritaire leider niet winnen kan. Man United kan straks de kloof terugbrengen tot dertien punten. Vincent Kompany en Kevin De Bruyne speelden 90 minuten. "Ik geniet van elke minuut", zei de aanvoerder.

‘Verrassing in Engeland: Kompany verwijst miljoenenaankoop Man City weer naar de bank’, lazen we op een Belgische website. Nou, zo’n verrassing was dat niet. Een beetje research had geen kwaad gekund. Kompany zat woensdag tegen West Bromwich op de bank, omdat hij na aanhoudend blessureleed momenteel nog geen drie wedstrijden per week aankan. Ze gaan op de rem staan. Bovendien was John Stones woensdag ziek, waardoor Pep Guardiola miljoenenaanwinst Aymeric Laporte wel voor de leeuwen moest gooien bij een gebrek aan andere beschikbare verdedigers. Helemaal ingespeeld is nog niet. En zeker niet gewend aan het fysieke voetbal in de Premier League. Vandaar dat Kompany op Burnley de voorkeur kreeg. Stevige boy, broze spieren, maar sterk in de lucht. Hij overleefde voor de tweede keer in een week 90 minuten. Hij is weer fit.

Aan de bal is Kompany niet meer de verdediger die hij ooit was. Minder riscio, minder schwung. Onder druk kiest hij snel voor de lange bal. De eerste vloog meteen buiten. Niet dat daarmee de toon was gezet. In de duels liet Kompany zich meteen gelden. Als een sloopkogel. Barnes ging neer nadat hij het in de lucht af moest leggen. Collega-spits Vokes kreeg bij een kopduel het lijf van Kompany tegen zich. En bij een kopkans nam de Rode Duivel in zijn val ook doelman Pope mee. Zo doen ze dat doorgaans bij Burnley ook. De aanvoerder gafhet voorbeeld. City ging zich niet laten afbluffen.

En toch verspilde de leider punten op Turf Moor. Ondanks de dominantie van City aan de bal en verwoede pogingen van De Bruyne om ploegmaats met steek- en kruispasses af te zonderen voetbalde City geen karrenvracht van kansen bijeen. Veel hoekschoppen, veel schoten uit de tweede lijn, maar meer dan een derde werd afgeblokt. Danilo trapte City met een fantastische uithaal op voorsprong, nadat Kompany er al een keer dichtbij was geweest. Agüero was niet wakker op een schot van De Bruyne. Aan de overkant verrichtte Ederson een schitterende redding op Mee. City, zonder Sané en Silva, toonde zijn kwetsbaarheid.

Burnley, altijd op scherp tegen topclubs, sloop op kousenvoeten in de match. Te veel zelfzekerheid bij City, dat bleef proberen? Sterling miste de 0-2 onbegrijpelijk voor open doel, nadat De Bruyne de aanval had opgezet. De Engelse international smeet zich ontgoocheld op de grond. Hij besefte. Het was een keerpunt. Ederson sloeg een schot van Lennon tegen de paal. Knappe reflex. De Braziliaan straalt zoveel rust uit. Alleen tegen de gelijkmaker van Gudmundsson acht minuten voor tijd – Walker stond te pitten – had hij geen verhaal. De verdiende gelijkmaker. Kompany vloekte. "We wisten dat we onze kansen moesten afmaken", zei hij. "We creeërden mogelijkheden op een ongelooflijke manier. Op het einde waren we buiten adem. We moeten hier niet te lang bij stilstaan. Ik vond dat we ondanks alles toch goed hebben gespeeld. Goeie punten voor de werkkracht. Goeie punten voor de manier van spelen. Er is een ding tegen Burnley. Ze zijn erg georganiseerd, heel gedisciplineerd. Ze kregen waar ze in geloofden: die gelijkmaker."