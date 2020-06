Burnley reageert geschokt nadat fans met vliegtuig en ‘White Lives Matter’-banner over Etihad Stadium vliegen: “Dit is beschamend” ABD

22u04 6 Premier League Onwaarschijnlijk. Tijdens de openingsfase van het Onwaarschijnlijk. Tijdens de openingsfase van het competitieduel tussen Manchester City en Burnley (5-0) verscheen er plots een vliegtuigje boven het Etihad Stadium met de boodschap “White Lives Matter”. Een reactie op de ‘BLM’-beweging die strijdt tegen racisme. Burnley reageerde intussen met afgunst. “De verantwoordelijken zijn niet welkom in ons stadion.”

De spelers, staf en wedstrijdleiding knielden voor de aftrap. Kevin De Bruyne, die op de bank startte tegen Burnley, en alle andere Premier League-spelers dragen dezer dagen ‘Black Lives Matter’ op de rug. Zij riepen de voorbije dagen massaal op om te strijden tegen racisme.

We zijn beschaamd en in verlegenheid gebracht. Het wordt tijd dat deze mensen in de 21ste eeuw beginnen leven Ben Mee, aanvoerder van Burnley

Maar dat signaal is bij enkele fans van Burnley - een van de meest conservatieve Engelse steden met de meeste pro-Brexit-stemmen in 2016 (67%) - nog steeds niet doorgedrongen. Rond de tiende minuut verscheen er plots een vliegtuigje boven het Etihad Stadium, thuisbasis van Manchester City. “White Lives Matter”, viel er te lezen. Op sociale media schreeuwden mensen hun afschuw uit, anderen toonden begrip. Het vertelt alles over de kampen. Enkele Burnley-fans spendeerden bijna 700 euro om het vliegtuigje te huren en zo nog meer verdeeldheid te zaaien.

Burnley: “Verantwoordelijken levenslang stadionverbod opleggen”

Burnley stuurde nog voor rust een statement de wereld in. Ook de club is niet te spreken over de actie van zijn supporters. “Onze club veroordeelt de actie van diegene die met een vliegtuigje en banner over het Etihad Stadium vlogen. Laten we duidelijk zijn: de verantwoordelijken zijn niet welkom op Turf Moor”, klinkt het. “Dit staat niet voor de waarden die onze club hoog in het vaandel draagt. We willen onze medewerking aan de autoriteiten aanbieden om de verantwoordelijken te vinden en hen een levenslang stadionverbod op te leggen.”

Club Statement https://t.co/n2wh8tFlv5 Burnley FC(@ BurnleyOfficial) link

“De club werkt met trots samen met mensen van verschillende roots of religies. Wij zeggen ‘neen’ tegen racisme. We staan volledig achter het Black Lives Matter-initiatief van de Premier League. Zo knielden onze spelers en staf ook voor de aftrap. We verontschuldigen ons aan de Premier League, Manchester City en iedereen die de ‘Black Lives Matter’-beweging steunt.”

Ook de aanvoerder van Burnley, Ben Mee (30), kon allesbehalve lachen met de actie. “We zijn beschaamd en in verlegenheid gebracht”, was hij ontgoocheld. “Het wordt tijd dat deze mensen in de 21ste eeuw beginnen leven en zichzelf opvoeden. Zij staan niet voor de waarden van deze club. Hun actie had veel impact op onze prestatie.”

🗣" We can talk about footbal but There's something I want to talk about first, I'm ashamed, I'm embarrassed that a small group of our fans have put that around the stadium"



Ben Mee on the White Lives Matter banner that flew over the Etihad tonight pic.twitter.com/x6RyjGUZZX Football Daily(@ footballdaily) link

