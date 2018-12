Burnley maakt het Liverpool één uur knap lastig, assist Origi luidt ommekeer in Redactie

05 december 2018

22u40 0 Burnley BUR BUR 1 einde 3 LIV LIV Liverpool Premier League Liverpool heeft bij laagvlieger Burnley een moeizame overwinning behaald (1-3). De nummer twee van de Premier League zegevierde dankzij een sterke eindsprint. Divock Origi kreeg na zijn levensbelangrijke goal van vorig weekend een uur speeltijd en deelde de assist uit voor de gelijkmaker.

Klopp had zijn basisteam op zeven plaatsen gewijzigd ten opzichte van het elftal dat zondag startte in de gewonnen derby tegen Everton (1-0). Met Divock Origi dus. Hij schotelde Milner de 1-1 voor, nadat Jack Cork even daarvoor verrassend de opener voor de thuisploeg op het scorebord toverde. Roberto Firmino en Xherdan Shaqiri zorgden in het laatste halfuur voor de 1-3-zege.