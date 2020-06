Burnley heeft fans in het vizier die vliegtuigje lieten overvliegen met ‘White Lives Matter’-banner Redactie

24 juni 2020

17u41

Bron: AD.nl 0 Premier League Voetbalclub Burnley heeft de fans opgespoord die Voetbalclub Burnley heeft de fans opgespoord die vlak voor de wedstrijd tussen Manchester City en Burnley een vliegtuigje over het stadion lieten vliegen met een banner met de tekst ‘White Lives Matters Burnley’.

“We weten wie de verantwoordelijken zijn en zullen elk individu dat eraan mee heeft gewerkt levenslang weren uit ons stadion”, zegt Neil Hart, directeur van Burnley. “Ik was verbolgen en schaamde me voor de actie. Dit is niet waar wij als club voor staan”, aldus de directeur bij Sky Sports.

De club zelf bood al tijdens de wedstrijd haar excuses aan. “Wij vinden dit volkomen onacceptabel. Dit past niet bij de normen en waarden die wij als club uitdragen en deze actie is volkomen misplaatst. Hopelijk komen we er snel achter wie hier verantwoordelijk voor is. Deze mensen zijn niet langer welkom bij onze wedstrijden. Wij bieden onze excuses aan aan alle betrokkenen bij Project Restart in de Premier League, aan de club Manchester City en aan iedereen die de actie Black Lives Matter steunt. Ook wij staan volledig achter Black Lives Matter.”

