Bundesliga-club wijst na flater van Petr Cech naar vervanger, maar sluitstuk van Arsenal reageert bijzonder giftig MDB

13 augustus 2018

21u53

Bron: Twitter 0 Premier League Veel scheelde het niet. Petr Cech had in de topper tussen Manchester City en Arsenal ei zo na een stevige owngoal achter zijn naam staan. Het Tsjechische sluitstuk kwam echter met de schrik vrij, maar Bayer Leverkusen opperde ondertussen op Twitter wel om hun ex-doelman Bernd Leno bij Arsenal een kans te geven. Iets waar Petr Cech allerminst mee kon lachen.

Dat kan beter, veel Petr! 🙊 pic.twitter.com/D4KoinKjYT Play Sports(@ playsports) link

Bij een 0-1-achterstand speelde Guendouzi het leer terug op zijn doelman. Petr Cech wilde het spel vooruit laten gaan en probeerde dan ook in een tijd zijn ploegmaat op rechts aan te spelen. In plaats daarvan trapte de keeper van Arsenal bijna in eigen doel. Bayer Leverkusen had de flater ook opgemerkt en trachtte met een kwinkslag naar Bernd Leno te wijzen. "Wij kennen misschien wel iemand...", plaatste de Duitse topclub op Twitter bij de beelden van Cech. Leno groeide de laatste jaren uit tot een boegbeeld van Leverkusen in de Bundesliga en werd in juli door Arsenal naar de Premier League gehaald. Bij Bayer Leverkusen zien ze Leno dan ook maar al te graag spelen bij 'The Gunners'. Cech liet die stevige prik naar zijn persoon niet zomaar gebeuren.

De tweet van Bayer Leverkusen schoot namelijk helemaal in het verkeerde keelgat bij Petr Cech. "Bij Arsenal delen we belangrijke waarden wat ons een grote club maakt, niet alleen op het gebied van voetbal", stak Cech op Twitter van wal. "Eerlijke competitie, professionalisme en sportiviteit zijn de belangrijkste waarden die je jonge spelers aanleert. Het is jammer om zien hoe andere clubs niet dezelfde waarden delen."

.@Arsenal we share important values which make us a big club not only on the football side . Fair competition, professionalism and sportsmanship are the biggest ones you teach young footballers and it’s sad to see when other clubs don’t share the same values. .@bayer04_en Petr Cech(@ PetrCech) link

Bij Bayer Leverkusen zagen ze hun fout al snel in. "Dag Petr. Het lijkt dat onze grap om Leno, onze voormalige speler, te zien spelen iets te hard/persoonlijk is genomen dan verwacht", reageerde de club op de reactie van Cech. "Het was alleen maar een beetje 'banter'. We staan voor alle waarden die je hebt aangegeven en we wensen je en de club het beste. Knappe save een-tegen-een op Agüero!", probeerde de Duitse club de brokken nog te lijmen.

Hi Petr. It seems our joke about wanting to see Leno, our former player, in action has been taken a bit more harshly/personally than intended. It was only a bit of banter. We’re all for the values you’ve stated and wish you and your big club all the best. Nice 1v1 save on Aguero! Bayer 04 Leverkusen(@ bayer04_en) link