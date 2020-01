Brokkenpiloot Pep: sinds zijn komst naar Manchester is Guardiola al aan zijn vierde luxewagen toe YP/KTH

13 januari 2020

12u02

Bron: Pep's City: The Making of a Superteam 0 Premier League Sinds zijn komst naar Manchester City heeft Pep Guardiola al vier verschillende wagens versleten. Dat blijkt uit een passage uit ‘Pep’s City: The Making of a Superteam’, een nieuw boek over de Spaanse succescoach.

“Al sinds hij nog bij Barcelona zat, heeft Guardiola de reputatie geen al te goeie chauffeur te zijn. Zijn Mercedes is al zijn vierde wagen sinds hij naar Manchester kwam. Zijn zijspiegels overleven nooit lang. Hij slaagde er eerder ook al in zijn Range Rover, een diesel, vol te gooien met benzine en hij reed ook al een zilveren Bentley in de prak.” Ietwat verzachtende omstandigheden, toch wat de (blik)schade betreft: Guardiola woont in het centrum van Manchester, een stad waar het moeilijk manoeuvreren is door de smalle straatjes en de vele obstakels.

Bij de Spaanse sportkrant Marca wisten ze ook te achterhalen welk type wagens Pep al aanschafte sinds hij naar Engeland verkaste: een Mercedes GLE van 93.640 euro, een Range Rover van 175.575 euro, een Bentley GTX700 van 234.100 euro en een Mini Cooper van 35.113 euro.

Pep werd ook al gespot in een Nissan van de club. Voor een auto moet Guardiola nog geen week werken. Hij verdient ruim 20 miljoen per jaar.

Meer over Pep Guardiola

sport