Britse media vernietigend na Kepa-klucht: “Kleuter die geen tweede portie kipnuggets krijgt” Geert Langendorff

25 februari 2019

17u01

Bron: AD 0 Premier League Doelman Kepa Arrizabalaga van Chelsea kan vandaag de Britse kranten maar beter niet openslaan. De media spreken schande van zijn weigering om in de verloren finale van de League Cup tegen Manchester City naar de kant te gaan. Ook trainer Maurizio Sarri krijgt de volle laag. Het onvermogen van de Italiaan om op Wembley zijn autoriteit te laten gelden, zorgt voor plaatsvervangende schaamte.

“Als iemand een bevestiging wilde krijgen van hoe de hiërarchie bij Chelsea in elkaar steekt, dan werd hier overduidelijk dat de spelers denken machtiger te zijn dan de coach”, fulmineerde The Times. “Kepa vernederde Sarri. Hij bracht schande over hemzelf en de club. Zijn houding verraadde de arrogante veronderstelling dat voetbal draait om het individu en niet om het collectief. En daarmee gaan de normen en waarden van de sport in rook op.”

STRAF | Kepa weigert het veld te verlaten, tot groot ongenoegen van Maurizio Sarri!



0️⃣-0️⃣ #CHEMCI #CarabaoCupFinal 🏆 pic.twitter.com/r1UNwsURZk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Anarchy in the UK

Boulevardkrant The Sun kopt met een woordspeling: ‘Done up like a Kepa’. De tabloid gebruikt het voorval om het verval van Chelsea te schetsen. “Niemand heeft de eigenaar het hele seizoen gezien. Niemand schijnt te luisteren naar de trainer. De keeper is schuldig aan muiterij. Er is geen daadkrachtige aanvoerder. Plannen voor de bouw van een nieuw stadion zijn verscheurd. En een transferverbod ligt bij de post.”



De conclusie van het verhaal laat niets te raden over. “Het is waarschijnlijk een goed idee om het clublied Blue is the Colour te veranderen in Anarchy in the UK. De verslaggever van kwaliteitskrant The Guardian, die Sarri een ‘hofnar’ noemde, volgde de verrichtingen op Wembley met gekromde tenen. “Bij de pupillen zou Kepa door de scheidsrechter of zijn moeder van het veld zijn gesleurd. Bij Chelsea bleef hij staan.”

Het leek op de wanhopige drift van een man die dacht nog de touwtjes in handen te hebben. The Independent

Kipnuggets

The Telegraph kende geen enkel medelijden met Sarri. “Dat hij zelfs niet in staat was om het veld te verlaten, maar halverwege de tunnel omdraaide, sprak boekdelen”, schreef de krant. “Dit is een man die zelfs geen theatraal gebaar meer kan maken. Het was het bewijs van een trainer die weet dat zijn tijd erop zit. Niet in staat om dingen naar hand te zetten, zonder controle of invloed.”

Kepa had volgens de journalist op volwassen wijze terechtgewezen moeten worden door Sarri. “Maar dit was een trainer die kort voor de beslissende strafschoppenserie een kinderlijke woedeaanval kreeg.” En: “Geconfronteerd met de muiterij reageerde hij met de waardigheid en de daadkracht van een vijfjarige kleuter die geen tweede portie kipnuggets krijgt.”

Het is waarschijnlijk een goed idee om het clublied Blue is the Colour te veranderen in Anarchy in the UK. The Guardian

Autoriteit

Eenduidig waren de kranten in hun oordeel over Arrizabalaga. “De duurste keeper ter wereld moeten worden gestraft”, stelde Henry Winter, chef voetbal van The Times. “Een Kepaatje doen, zoals dit gedrag bekend zal worden, moet niet nogmaals gebeuren.” The Star verwoordde dit in de kop ‘You’ll be Sarri Son!’. Arrizabalaga zal het gaan berouwen. The Mirror koos voor ‘Revolting’, misselijkmakend.

Over de toekomst van Sarri zijn de Britse media het snel eens. De Italiaan kan niet langer op zijn post blijven. Zijn gestampvoet langs de lijn maakt hem ongeschikt. The Independent: “Het leek op de wanhopige drift van een man die dacht nog de touwtjes in handen te hebben, maar erachter kwam dat hij geen enkele autoriteit meer over heeft.”

Tomorrow's back page: Maurizio Sarri was humiliated as rebel keeper Kepa Arrizabalaga REFUSED to be substituted pic.twitter.com/KJVpOWnzf9 Sun Sport(@ SunSport) link