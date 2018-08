Britse kranten vernietigend: "Mourinho, you're not special anymore" Manager onder druk Redactie

28 augustus 2018

10u32

Bron: AD.nl 1 Premier League De positie van José Mourinho bij Manchester United staat na de afgang voor eigen publiek tegen Tottenham Hotspur ( De positie van José Mourinho bij Manchester United staat na de afgang voor eigen publiek tegen Tottenham Hotspur ( 0-3 ) zwaar onder druk. Een rondje langs de Britse ochtendkranten.

'You're getting sacked in the morning' kopt The Mirror, verwijzend naar de tekst waarmee de bezoekende fans zich gisteravond kostelijk vermaakten. Ook een ander lied - 'You're not special anymore' - wordt aangehaald in de krant: "De harde realiteit is dat het voelt alsof de Spurs-fans gelijk hebben. In zijn hoogdagen zou Mourinho in staat zijn geweest om onder druk een goed resultaat neer te zetten. Maar zijn zwaarste thuisnederlaag ooit als manager legde haarfijn bloot waaraan het schort bij United. Mourinho leek wel een gebroken man langs de zijlijn, niet in staat zijn spelers te bewegen tot de ommekeer. Bij het laatste fluitsignaal was Old Trafford al voor de helft leeggelopen. Fans die niet meer geloofden in een goede afloop en dus ook niet meer in de manager."

The Guardian noemt in een analyse een incident vlak voor rust typerend voor de chaos bij de topclub. "Op het moment dat Valencia een ingooi verdient, loopt Mourinho zijn vak in om United naar voren te sturen. Hij loopt daardoor Fred in de weg en voorkomt zo dat de Braziliaan het spel snel kan hervatten." De krant concludeert dat Mourinho nog heel even de tijd heeft om te laten zien dat hij wel degelijk speciaal is.



In zijn commentaar in Sky Sports, noemt Gary Neville het te vroeg om Mourinho te ontslaan. "Louis van Gaal werd ontslagen na het winnen van de FA Cup en David Moyes vier wedstrijden voor het einde van het seizoen. Zo'n club was United in het verleden niet. Ik snap dat dit andere tijden zijn, maar directeur Ed Woodward moet hem zijn contract laten uitdienen." Dat contract loopt nog tot medio 2020.



De BBC spreekt van 'zware tijden' voor de Portugese succescoach. "De club doet er alles aan de rust te bewaren, maar houden met een positieve draai aan het fiasco van gisteren alleen zichzelf voor de gek." Mourinho kreeg wel gelijk in zijn roep om een defensieve kracht. "Het was achterin tegen Spurs simpelweg een puinhoop."



In The Independent wordt hard afgerekend met het weglopen van Mourinho bij de persconferentie na afloop. Mourinho wees naar zijn drie Premier League-titels ("Meer dan alle andere managers bij elkaar") en eiste respect. "Er was geen betere weergave van een man die met zijn rug tegen de muur staat. Alleen Mourinho is in staat van een persconferentie een groter nieuwsbericht te maken dan van een 0-3 thuisnederlaag tegen Tottenham. Het enige antwoord dat hem nu kan redden is een sportief resultaat. Maar heeft hij nog enig idee hoe?"