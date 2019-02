Briljante goal van Mané gaat wereld rond, Degryse: “Laatste keer dat ik zoiets zag, dateert van 1987" XC

28 februari 2019

07u42 0 Premier League Liverpool kende gisteravond weinig moeite met Watford. De Premier League-leider won in eigen huis met 5-0-forfaitcijfers. Sadio Mané tekende voor de eerste twee treffers, en ‘t was die tweede goal die Anfield met verstomming sloeg.

Mané pakte in minuut twintig uit met een fenomenale hakbal. Wow. Ook Marc Degryse was onder de indruk. “Dit zie je bijna nooit”, klonk het in de studio van Play Sports. “De laatste keer dat er iemand met zo’n hakje scoorde, dateert volgens mij van 1987. Meer dan dertig jaar geleden. Toen maakte Rabah Madjer zijn wereldberoemde treffer.”

Madjer was in 1987 de grote held voor Porto in de finale van de Europacup 1, de voorloper van de Champions League. Bayern München leek op weg naar winst, tot de Algerijn in de slotfase met een legendarische hakbal de 1-1 op het bord zette. Zijn Porto-ploeggenoot Juary zorgde kort daarna voor de spectaculaire zege (2-1).

Terug naar de goal van Mané. “Hij voelde de keeper komen, waarna hij kracht op de bal zette. Zo wist hij het leer alsnog over Foster te wippen”, aldus Degryse. “Straf.” Geniet hieronder even mee.

Het legendarische hakje van Madjer: